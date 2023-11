Meghalt a Dallas és a Magnum sztárja, Shannon Wilcox

Meghalt Shannon Wilcox amerikai színésznő, aki a Dallas több epizódjában is szerepelt – írja a Variety. A nyolcvanéves színésznő halálát megerősítette az ügynöke, Peter Young. Shannon Wilcoxot többek között a Hetedik, a Karate kölyök, az Oltári nő vagy éppen a Neveletlen hercegnő című filmekben is láthattunk, de szerepelt sorozatokban is, így a Vészhelyzetben, a Magnumban, az NCIS: Los Angelesben vagy a Grace klinikában.

A portál felidézi: a színésznő 1976-ban került először a képernyőre a Starsky és Hutch című sorozatban, majd számos sorozatban vendégszerepelt. 1990-ben jött az áttörés, amikor visszatérő szerepet kapott a Dallasban, amelyben egy Anita nevű karaktert alakított.

Shannon Wilcox 1965-től John Williams plasztikai sebész felesége volt egészen 1984-ig, majd 2004-ben újra férjhez ment az Emmy-díjas Alex Roccóhoz, akivel a férfi 2015-ös haláláig együtt is maradtak.