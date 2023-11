Sokat jelent a közönségdíj a művészeknek

Az Arany Medál-díj többek között azért különleges elismerés, mert nincs előzetes jelöltlistája, kuratóriuma vagy zsűrije, csupán a közönség ízlésére hagyatkozik. Az összes olyan díjra érdemesnek ítélt színész, író és rendező jelölhető, aki az idei naptári évben művészi produktumot hozott létre, közreműködött hazai film vagy színdarab létrejöttében, vagy önálló kötetet, esetleg folyóiratközlésre adott szöveget publikált. Idén új helyszínekkel bővültek a szavazatleadási helyek. A budapesti Bethlen Téri Színház, a 6szín teátrum, a debreceni Apolló Mozi és a Miskolci Művészetek Háza mellett idén a fővárosi Eötvös10-ben és a Játékszínben kihelyezett szavazóurnába dobva is leadhatók a szavazatok. E-mail-címen keresztül is lehet szavazni, erre kell megírni a díjra érdemesnek talált művész, illetve művészek nevét és a kategória megjelölését is fel kell tüntetni. Most először honlapjukon is lehetőség nyílik a szavazásra.

Udvaros Dorottya a közönséggel való kapcsolat erejéről beszél (Forrás: Nemzeti Színház)

Imázsfilm készült a közönségdíj fontosságáról

A Navarrai Mészáros Márton újságíró-szerkesztő által 2008-ban alapított kitüntetéshez idén egy hivatalos imázsfilm is készült Udvaros Dorottya, Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze közreműködésével. A színésznő 2021-ben részesült az év színésznőjének járó Arany Medál-díjban. A filmben a közönségdíjak fontosságáról üzent a voksolóknak.

Nem mondhatom, hogy fontosabb egy közönségdíj, mint egy szakmai díj. Azt sem mondhatom, hogy fontosabb egy szakmai díj, mint egy közönségdíj. Nagyon más a két dolog

– szögezte le az Arany Medál-díj kapcsán Udvaros Dorottya a fővárosi Nemzeti Színházban rögzített filmben. A színésznő Taub János Kossuth-díjas színpadi alkotóval folytatott beszélgetését is felidézte benne:

Arra kell gondolnod, hogy amikor elkezdődik az előadás, akkor minden egyes nézővel kössön téged össze egy szál. Ezeket a szálakat fogd meg és az előadás végéig ne engedd el!

– mondta az alkotó Udvaros Dorottyának.

A 15. Arany Medál-díjátadót, amelyet december 13-án a tíz éve az ünnepség helyszínéül szolgáló Bethlen Téri Színházban rendeznek meg, az Arany Medál-gálák háziasszonya, a Prima-díjas Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser vezeti. Az ünnepségen – az előző évek hagyományát követve – korábbi díjazottak is jelen lesznek. A díj nonprofit kezdeményezés, pénzjutalommal nem jár. Több mint hetven művész vette már át az Arany Medál-díjat, amely 2021 óta Szeredi Sára üvegtervező fatalpazatra erősített, csiszolt, homokfúvott üvegalkotása. A korábbi elismertek között van Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Molnár Piroska, Bánsági Ildikó, Bálint András, Martinovics Dorina, Gálffi László, Básti Juli, Gubás Gabi színművész, Szász János, Till Attila, Enyedi Ildikó filmrendező, valamint Nádas Péter, Háy János, Dragomán György és Végel László író.