Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas hálózat kezdeményezésére elindított nemzetközi esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére és a művészmozik mint kulturális és közösségi terek fontosságára. A nyolcadik alkalommal megvalósuló eseményt 38 ország több száz art mozijában rendezik meg egy időben – áll a magyarországi programsorozatot szervező Art-Mozi Egyesület közleményében.

Ken Loach utolsó filmje, a The Old Oak – A mi kocsmánk is látható lesz az Európai Art Mozi Napon (Forrás: Vertigo Média)

Mint írják, országszerte 29 helyszínen több mint száz vetítést tartanak az esemény égisze alatt. A nyolc budapesti és a 21 vidéki art mozi ezen a napon egyedi filmkínálattal várja a közönséget, lehetőséget nyújtva a nézőknek, hogy akár hetekkel vagy hónapokkal az országos premier előtt láthassák a filmeket.

A hazai artfilm-forgalmazók együttműködésének köszönhetően az idei filmkínálatban a Cannes-i Arany Pálmát elnyert alkotástól a Berlinben, Velencében díjazott drámákon, spanyol fekete komédián át a norvég animációs kalandfilmig új európai filmek szerepelnek, és négy új magyar film mutatkozik be.

Premier előtt látható lesz az Éger, az író-rendező Nagy Borús Levente első játékfilmje Kálid Artúr, Kovács Tamás, Nagy Zsolt, Péterfy Bori főszereplésével, Víg Mihály zenéjével. A bűnügyi dráma két férfi – egykori legjobb barátok, majd esküdt ellenségek – évtizedeken átívelő közös történetét dolgozza fel. Szerepel a műsoron Prikler Mátyás szlovák–magyar–cseh koprodukcióban készült, a politikai thriller és oknyomozó krimi műfaji elemeivel vegyített filmdrámája, a Hatalom, amely Hajdu Szabolcs főszereplésével egy aggasztó metaforikus történetet mutat be a hatalom és a tehetetlenség természetéről a mai társadalomban.

Beszélgetéssel kísért vetítéseken látható a Nem halok meg, Dér Asia dokumentumfilmje, amely a súlyos betegséggel diagnosztizált kortárs műgyűjtő és galériatulajdonos, Einspach Gábor történetét követi nyomon.

Több budapesti helyszínen premier előtt műsoron lesz a Magasmentés. Fésős András filmje akciókkal teli hőstörténet egy magasmentő specialista tűzoltó apa és elhidegült, ellenségessé vált fia kapcsolatáról, amely görbe tükröt mutató látlelet egy reményvesztett városról.

A díjnyertes európai filmek sorát a Cannes-i Arany Pálmával elismert Egy zuhanás anatómiája nyitja. Justine Triet filmje egy váratlan halálesetet körülményeit tárja fel, amelyről nem egyértelmű, hogy baleset, öngyilkosság vagy gyilkosság következménye. Látható lesz Németország hivatalos Oscar-nevezettje, A tanári szoba. A történet főhőse egy multikulturális közegben dolgozó, fiatal és elhivatott tanárnő, aki elveihez hűen védelmébe vesz egy lopással meggyanúsított diákot, ezzel azonban sokkal nagyobb terhet vállal, mint azt elsőre sejtené.

A tanári szoba (Forrás: Mozinet)

Az Európai Art Mozi Napon látható először a kétszeres Arany Pálma-díjas Ken Loach utolsó filmje: a The Old Oak – A mi kocsmánk. A művész ezzel az angol–francia–belga koprodukcióban készült alkotással zárja fél évszázados pályafutását. A programon szerepel Aki Kaurismäki Cannes-ban a zsűri díját elnyert új filmje, a Hulló levelek, amely két magányos ember véletlen találkozásának és esetlen közeledésének történetét meséli el. A filmkínálatban egy spanyol fekete komédia, a Drága Nagyi! és egy ír–angol vígjáték, A csodák útja is szerepel, emellett a kínálat része hagyományosan egy fiatalabb korosztálynak szóló, családi film is. Ezúttal a Titina – A négylábú felfedező című norvég animációs kalandfilmet mutatják be, amelynek különleges hazai vonatkozása, hogy részben Magyarországon készült, a Kecskeméti Animációs Filmstúdióban.

A hazai programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg. A 8. Európai Art Mozi Nap részletes magyarországi programja az Art-Mozi Egyesület oldalán olvasható.