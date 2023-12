Álló vastapssal köszöntötték Csankó Zoltánt

Mint arról már lapunk is beszámolt, idén Csankó Zoltán nyerte el a díjat, amely a magyar nyelven játszó színművészek számára az egyik legfontosabb elismerés, a jelöltek ugyanis három szinten – a saját társulatukban, a szakmán belül és a közönség előtt – is megméretnek. A tizenöt évvel ezelőtt alapított szakmai díjjal a színészvilág Kaszás Attila öröksége előtt is tiszteleg: a fiatalon elhunyt színész ugyanis mindig komoly szerepet vállalt társulatai közösséggé formálásában.

Csankó Zoltán színművész a Kaszás Attila-díjjal. Forrás: Petőfi Kulturális Ügynökség

Csankó Zoltán – aki 2023-ban már harmadszor került a döntőbe – a most elnyert díjat édesanyja emlékének ajánlotta.

A Győri Nemzeti Színházban társulata és a közönség is megünnepelte a művész kitüntetését, amikor véget ért az idén utoljára játszott Buborékok című előadás. Csiky Gergely művében Csankó Zoltán Solmay Ignác földbirtokost alakította Bakos-Kiss Gábor rendezésében.

A kollégák köszöntése után a közönség álló vastapssal ünnepelte a Jászai Mari-díjas színművészt.

Az ünnepi eseményről készült további képek a Kisalföld oldalán tekinthetők meg.