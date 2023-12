Neves brit zeneszerző lesz a Bartók Világverseny zsűrijének elnöke

Széles műfaji palettán alkot

Thomas Adès a londoni Guildhall School of Music és a cambridge-i King’s College-on végzett. Többször tanult Kurtág Györgynél, további hazai kötődése, hogy 2016-ban a Magyar Állami Operaház játszotta a Shakespeare-dráma alapján készült A vihar (The Tempest) című művét, tavaly pedig bemutatták a londoni Wigmore Hallban a Növények magyar címmel ellátott, hét dalból álló ciklusát, amelyet Weöres Sándor, József Attila, Radnóti Miklós és Orbán Ottó verseire írt. A világpremieren Károlyi Katalin énekművész a Ruisi Quartet, Graham Mitchell nagybőgőművész és Joseph Havlat zongoraművész adta elő a művet. Thomas Adès széles műfaji palettán alkot, kompozícióit a világ legjelentősebb intézmények játsszák, nem ritkán az ő vezényletével, emellett zongoristaként és énekesek zongorakísérőjeként is fellép a New York-i Metropolitan Operától és Carnegie Halltól a londoni Covent Gardenen és Wigmore Hallon át a Zürichi Operaházig és a Salzburgi Fesztiválig. Karmesterként és szólózongoristaként is elismerést vívott ki többek közt a Londoni, a New York-i, a Los Angeles-i és a San Franciscó-i Filharmonikusok, a Bostoni Szimfonikusok, valamint a Bajor Rádió és az amszterdami Concertgebouw zenekarával, utóbbi együttesnél rezidens is volt. Elnyerte többek között a neves Grawemeyer-díjat, a legjobb operaszerzeményért járó Grammyt és The Tempest című operájáért a Párizsban átadott Diapason d’or de l’année-díjat.