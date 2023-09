A 2017-ben útnak indított, hatéves ciklusokban megvalósuló világverseny szerkezete egyedülálló a világon. A kétévente megrendezett hangszeres versenyek mellett – amelyeken először hegedűsök, második alkalommal zongoristák, harmadik alkalommal pedig vonósnégyesek mérettetnek meg – minden köztes évben zeneszerzőverseny zajlik. A két győztes zenemű a következő év középdöntőjében a hangszeres versenyzők előadásában hangzik el. Így Bartók zenei hagyatékának ápolása mellett a verseny a kortárs zene népszerűsítése szempontjából is fontos szerepet játszik. Az idei versenyen egy előzetes válogatás, majd az elődöntő fordulói után 12-en jutottak a középdöntőbe, ahol zongorakísérettel álltak közönség elé. Hatan jutottak a döntőbe, ahol már a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével mutathatták be előadói képességeiket, Kovács János vezényletével.

A második, az első és a harmadik helyezett: Szeki Tomotaka, Lilia Pocitari és Maya Alexandra Kasprzak (Fotó: Zeneakadémia/Valuska Gábor)

Már a három középdöntős fordulóban is kiemelkedő produkciókat hallhatott a közönség. A versenyzők technikai tudásuk mellett megcsillantották személyiségüket és művészi látásmódjukat az általuk előadott zeneművekben. A döntőben aztán még inkább kiteljesedhettek, és megmutathatták mind technikai tudásukat, mind művészi kifejezőerejüket a zsűrinek és a Zeneakadémia Nagytermében összegyűlt közönségnek. A kétfordulós döntőben Bartók, Beethoven, Brahms, Csajkovszkij, Mendelssohn és Sibelius versenyművei csendültek fel, virtuóz zenei készségekről és gyakran magával ragadó előadóművészi tehetségről tanúskodó interpretációkban. A hat döntős versenyző között szeptember 9-én egy ifjú magyar tehetség, a mindössze tizenöt éves Kelemen Gáspár is színpadra lépett. A szeptember 10-én este megtartott ünnepélyes gálakoncert részeként került sor az eredményhirdetésre.

A 4., az 5. és a 6. helyezett, a cseh Krystof Kohout, a svéd–osztrák Lorenz Karls és Kelemen Gáspár között nem állított fel sorrendet a zsűri. A harmadik helyen a német–lengyel–japán Maya Alexandra Kasprzak, a második helyen a japán Szeki Tomotaka végzett. A verseny győztese a moldáv Lilia Pocitari lett, aki a tel-avivi Buchmann-Mehta Zeneművészeti Főiskola elvégzése után jelenleg a berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskola mesterképzésén tanul Ulf Wallin professzornál.

Lilia Pocitari és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel: Kovács János. Fotó: Zeneakadémia/Valuska Gábor

A versenyzők az életre szóló, későbbi pályafutásuk szempontjából is meghatározó élmény és tapasztalat mellett pénzjutalommal gazdagodhattak. Az első helyezett 22 ezer, a második 14 ezer, a harmadik nyolcezer eurónyi pénzjutalomban részesült. Ezenfelül 2000 euróval jutalmazták a kortárs darabok legjobb előadását, és egyéb különdíjakat is odaítélt a Daniel Phillips amerikai hegedűművész, a New York-i The Juilliard School oktatója által vezetett nemzetközi zsűri, amelynek három tagja még a középdöntők alkalmával megosztotta velünk a versennyel és a versenyzőkkel kapcsolatos gondolatait.

Halász Péter karmester szerint a versenyzők különböző kultúrákat képviselve változatos hegedülési stílusokat hoztak magukkal.

Öröm volt látni, hogy a versenyzők magas technikai szinten hegedültek, még akkor is, ha nehéz feladatot kaptak. Ilyen volt például, amikor rögtön az elején Bach-művet kellett előadniuk, mert abban minden kiderül, semmit nem lehet elfedni. Érdekes volt már az elődöntőben is megtapasztalni, hogy ki uralja annyira a technikáját, hogy szabadon tudjon zenélni

– mondta Halász Péter, aki kérésünkre egy megfontolandó tanáccsal is szolgált nem csupán a versenyzők, de minden zenész, sőt minden művész számára. – Azok az igazán értékes pillanatok, amelyeket megteremtve adni tudunk valamit a közönségnek. Ez a legfontosabb. Bármelyik hangszeres művésznek azt tanácsolnám, próbáljon meg közölni a zenével, és akkor játsszon, ha van mondanivalója – osztotta meg gondolatait a karmester.

Baráti Kristóf Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar hegedűművész, a Zeneakadémia Vonós Tanszékének vezetője egyebek mellett az előválogatás jelentőségére hívta fel a figyelmet. – Ez óriási előnye az utóbbi néhány évnek, mert így a közönség elé kerülő produkciók már az elődöntőben is kifejezetten magas színvonalat mutattak. Mi már a szubjektív tényezőket figyelembe véve tudtunk dönteni a versenyzők között. Azt figyeltük, ki hogyan formál meg egy adott darabot, és kiben látjuk meg az igazi egyéniséget – avatott be a döntéshozatal szempontjaiba a hegedűművész, aki egyebek mellett azt is elárulta, miért örül neki, hogy a verseny keretében ennyi Bartók-művet hallhattunk, ráadásul ilyen érzelemgazdag előadásokban.

Bartók a XX. század egyik legfontosabb zeneszerzője, a fiataloknak jelenleg mégsem kerül igazán fókuszába. Ez a verseny arra mindenképpen remek alkalmat nyújt, hogy a fiatal versenyzők, illetve a szólista vagy kamarazenei ambíciókkal rendelkező ifjú zenészek Bartók felé fordulhassanak. Ezáltal egy rendkívül sokszínű, gazdag világgal gyarapodhatnak.

– mondta a hegedűművész.

A zsűri: Stephan Picard, Maxim Rysanov, Halász Péter, Yayoi Toda, Daniel Phillips, Roland Daugareil, Fekete Gyula, Keller András és Baráti Kristóf. Fotó: Zeneakadémia/Valuska Gábor

Keller Andrásnak a Zeneakadémia rektori posztjára beadott pályázatában is kiemelt szerephez jut a nemzetköziség és a növendékek számára biztosított fellépési lehetőségek kérdése. A Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas magyar hegedűművész, karmester ezúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen zenei versenyek fontos szerepet játszanak a fiatal művészek életében.

Nagyon örülnék, ha egyre több kiváló magyar fiatal részt tudna venni a jövőben ilyen világversenyeken. Ebben bizonyára az is segítheti őket, ha országszerte egyre több koncertezési lehetőséghez juthatnának

– fejtette ki gondolatait Keller András. – Büszke vagyok rá, hogy a Zeneakadémia ilyen professzionális versenyt tud rendezni, és annak is nagyon örülök, hogy a figyelem a Zeneakadémiára és Bartók Béla zenéjére irányult – mondta a művész. Hozzátette, hogy Bartókra világszerte sokan úgy tekintenek, mint egy nagyon keleti, nagyon kortárs és nagyon energikus zeneszerzőre, pedig a Beethovenhez való hasonlóság felől közelítve jobban megfejthetjük munkásságának lényegét. – Bartók az európai zenét úgy újította meg, hogy a Kárpát-medencei népek zenéjét integrálta a klasszikus nyugat-európai zenei hagyományba, így a műveihez klasszikus irányból kell közelíteni. Ez az interpretáció szempontjából is fontos – hangsúlyozta, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bartók-művek előadása előtt a fennmaradt dokumentumok mellett a szerző kortársainak interpretációit is érdemes tanulmányozni – Nem úgy kell játszaniuk, ahogy az elődjeik tették, de az autentikus források hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kialakítsák a saját hangjukat – zárta gondolatait Keller András.

Borítókép: A döntőnek és a gálának a Zeneakadémia impozáns nagyterme adott otthont (Fotó: Zeneakadémia/Valuska Gábor)