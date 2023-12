Kamarazenekar kíséri a karácsonyi misét a Magyar Szentek templomában

Karácsony első napján, december 25-én délelőtt 11.30-től a Budapest XI. kerületi Magyar Szentek temploma ünnepi szentmiséjén az Erdődy Kamarazenekar végzi majd a zenei szolgálatot, Lökösházi Mária, Megyesi Zoltán és Najbauer Lóránt közreműködésével.

Az együttes Schubert G-dúr miséjét szólaltatja meg, s az Erdődy zenekarra jellemző módon ezúttal is elhangzik majd néhány magyar vonatkozású különlegesség is: Esterházy Pál Harmonia caelestis című gyűjteményéből adnak elő a karácsonyhoz kötődő részleteket, valamint műsorra tűzik Michael Haydn hangulatos Pastorellóját is.

Borítókép: A Magyar Szentek temploma Lágymányoson, a Magyar Tudósok körútja mentén (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)