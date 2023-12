Karácsony előtti humorbomba Egerben

A Janikát játszó Misurák Tündét tavaly az egri közönség az évad színésznőjének választotta, s most ez az alakítása igazolta is ezt a tényt. Magával ragadó őszintesége, egyszerűsége révén képes velünk elhitetni, hogy ő egy kamasz fiú és egy ünnepelt primadonna. Jól énekel, remekül mozog, és képes mindvégig kézben tartani ezt a képtelen történetet. Mint tudjuk, Békeffi István neves színpadi szerző a múlt század harmincas-negyvenes éveiben feleségének, Turay Idának írta ezt a pazar szerepet, amit ő el is játszott, s őt még sokan követték e sorban, film is készült belőle, amit a régi idők mozijában sokan láthattunk – számolt be tudósításában a Heol.

A Janika című előadás Egerben. Fotó: Facebook/Gárdonyi Géza Színház (Gal Gabor fotoda.hu)

A könnyed és végtelenül szórakoztató darabnak mégis van egy mélyebb üzenete, ez pedig a gyerekek szeretete. A másik főszereplőt, Balla János színpadi szerzőt Nagy András játssza. Ő az, aki 15 év után hazatér Amerikából, hogy elváljon hűtlenül elhagyott feleségétől. A karácsonyfa alatt egy villanyvasúttal játszadozó kiskamaszt lát, akiről készséggel elhiszi, hogy az ő eltitkolt fia, s mindjárt rádöbben, hogy ez a tény átírja az ő további életét. Innentől indul meg a cselekmény és veszi kezdetét a komikus izgalom, hiszen a kisfiú és a feleség is ugyanaz, a kérdés csak az, hogy ez mikor derül ki a férj számára is.

A Gárdonyi Géza Színház kitett magáért, ugyanis az igazán meghitt hangulathoz még egy karácsonyfát is a színpadra varázsoltak a darab kedvéért.

Borítókép: A Janika című előadás Egerben (Forrás: Facebook/Gárdonyi Géza Színház)