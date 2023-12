Meghalt Maurice Hines

Az amerikai Maurice Hines nyolcvanéves korában hunyt el, a halálhírt a hozzátartozók közölték a nyilvánossággal– írja a Mafab.hu. Maurice Hines már ötéves korától belekóstolt az amerikai showbizniszbe: „első szerepét az 1954-ben debütált The Girl in the Pink Tights című Broadway-darabban kapta, a továbbiakban pedig olyan színpadi művekben volt látható, mint a Sophisticated Ladies, a Bring Back Birdie és az Uptown… It’s Hot!.”

Karrierjének egyik nagy mérföldköve volt a nevét viselő showműsor, de számos sikerfilmben is szerepelt, például a Gengszterek klubjában.

Fotó: Maurice Hines (Forrás: Mafab.hu)