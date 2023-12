Valahol Európában musical Bozsik Yvette rendezésében

A pénteki bemutatón a Valahol Európában musical jól ismert története elevenedik meg. Mint a Győr-Moson-Sopron megyei hírportál cikkében írják, a librettót Radványi Géza 1947-ben forgatott azonos című, világhírű filmje nyomán Böhm György, Horváth Péter és Korcsmáros György készítette, a dalok szövegeit Nemes István írta. Zenéjét Dés László komponálta, akinek ez volt az első musicalje, a hangszerelés pedig Malek Miklós nevéhez fűződik.

A Valahol Európában musical a Győri Nemzeti Színházban (Forrás: Facebook/Ács Tamás)

Bozsik Yvette az előadás történetével kapcsolatban elmondta: a gyerekek célja a túlélés, kilátásaik azonban nem túl biztatók.

Útjuk során nemcsak ellenséggel, de jóakarókkal is találkoznak, akik segítenek meglátni az emberséget a legembertelenebb időkben is. Hűség, barátság, bátorság csak néhány a megszerzett kincsek közül, amikre bukkannak kis hőseink, valahol Európában vándorolva

– mondta a rendező. Véleménye szerint szinte mindenkinek van valamilyen élménye, ismerete az előadással kapcsolatban, és reméli, ezt is szeretni fogja a közönség.

Nagy Balázs, aki Simon Péter bőrébe bújik – Vincze Gábor Péterrel felváltva – is megfogalmazta a darabbal kapcsolatos érzéseit. Elmondta, hogy a húsz évvel ezelőtti bemutatóról sok szép emléket őriz.

– Akkor is nagyon szerettük ezt az előadást. Ennek bizonyítéka, hogy a mai napig rám köszönnek az utcán komoly családapák, akik anno kissrácként szaladgáltak a színpadon – tette hozzá.

Hosszú szerepében Sikó Koppány és Medveczky Balázs, Suhancot Urbán-Szabó Fanni és Gadó Anita alakítja. Ficsúr Kurucz Dániel, Csóró Molnár Zsolt, Kuksit és Pötyit is kettős szereposztásban játsszák a gyerekek: Vinter Soma és Mórocz Máté, valamint Limpár Karolin és Ambrus Tamara párosa. Kiemelt gyermekszereplők: Bujtár Dominik, Mészáros Mátyás, Németh Dávid, Péntek Ádám, Katona-Zsombori Máté.