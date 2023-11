Bozsik Yvette: Merjünk szabadok és a boldogok lenni

Bozsik Yvette azt is elárulta, hogy látomásai, álmai vezették, amire a tánc világában nagy szükség is van.

A tánctársulatokban elemi jelentőségű az ösztönös ráérzés, amellyel szavak nélkül is értik egymást a tagok. Elmondta, hogy arra bátorítja tanítványait, hogy ők is a saját életükből merítsenek, azok alapján igyekezzenek megfogalmazni életüket a színpadon. Emlékeztetett arra, hogy az általa színpadra állított darabok során ő is komoly családi problémákat beszélt ki. Megtapasztalhatta, hogy a tánc nemcsak szakrális műfaj, hanem egyben terápia és gyógyír is.

Véleménye szerint a mai „pc-világunkban” megfojtják a művészi szabadságot, ez pedig prűddé tesz.

Beszámolt arról is, hogy korukban az emberek alig mernek vágyakozni, álmodozni, mivel a digitális eszközök fogságába kerültek, ezért különösen arra buzdít, hogy merjünk szabadok és a boldogok lenni. Felidézte, hogy a dekadenciával és szépséggel telitöltött jelenünkben ehhez nem kis bátorság kell.

Szólt arról is, hogy idehaza a tekintélyelvű rendezéshez szoktak az emberek, ellenben ő úgy gondolja, hogy a megfélemlített színházak kora lejárt. Az alkotófolyamatokba mindenkit be kell vonni, mert csak így lehet „szeretetszínházat” létrehozni.

Improvizálni kell, gyermeknek kell lenni és a hibázni is kell a színpadon – magam is egy játékos bohóc vagyok

– majd hangsúlyozta, hogy mindenki oda rakja a fókuszt az életében, ahová szeretné, de érdemes az „égi törvényre” koncentrálni, s azt bemutatni az életben és a színpadon egyaránt.

Minden út befelé vezet: legyünk mágusok saját életünkben. Legyen öröm és a béke bennünk. Azon vagyok, hogy ezt kiterjesszem és átadhassam a közönségnek

– zárta beszédét Bozsik Yvette.

A teljes műsor ITT nézhető vissza.