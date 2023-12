Óriás falfestmények Veszprémben: újabb mérföldkőhöz érkezett a street art projekt

Az utcaművészeti pályázat szorosan csatlakozik a Veszprém – Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program képzőművészeti koncepciójához, amelynek egyik célja, hogy a művészet a hagyományos tereken túl a kortárs művészetek eszközeivel, friss szemléletű alkotásokkal legyen jelen az utcákon, a köztereken, épületek falain és más, nem szokványos helyszíneken is. Az utcaművészet segít abban is, hogy ezzel a számukra jól befogadható műfajjal a fiatalokhoz is kerüljenek közelebb a művészetek.

A street art az egyik legszabadabb és legizgalmasabb kortárs képzőművészeti műfaj.

Gerilla művészeti ágként indult, és graffitik, különleges poszterek, minták és installációk formájában jelentek meg a sokszor névtelenség homályába burkolózó művészek munkái az utcákon. A művek eleinte a városok szégyenfoltjait értelmezték újra és miközben mára a műfajt űző művészek sztárokká váltak, még mindig vannak, akik továbbra is álnév és álarc mögé bújnak. A megrendelők újabban városok és cégek lettek, az alkotások pedig ma már olyan turistalátványosságok, amiket tudatosan használnak és minden arra járó emberre hatást gyakorolnak, bemutatják egy adott város, vagy régió értékeit.