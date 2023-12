Világhírű társulatokat láthatunk a 11. MITEM-en: itt vannak az első előadások

A színházi élet számára különlegesnek számító idei év, a 11. Színházi olimpia és a 10. MITEM sikeres lebonyolítása után jövőre ismét megrendezik a 11. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozót.

A Godot-ra várva új értelmezésben jelenik meg a MITEM-en. Fotó: Emiliaromagnateatro.com/Johanna Weber

Mítikasz-csúcs: a görög tragédia újraértelmezve

A jövő évi MITEM-re érkezik a Mítikasz-csúcs (Az Olümposz tetején) című előadás a belga Jan Fabre rendezésében. A sokoldalú művész szerzőként és képzőművészként is ismert, szívesen feszegeti a határokat. Jan Fabre legújabb alkotása a görög tragédia XXI. századi újragondolása. Mítikasz-csúcs – Az Olümposz tetején (Peak Mytikas – On The Top Of Mount Olympus) címmel 2023 májusában mutatták be Antwerpenben, a Troubleyn Laboratoriumban. A nyolcórás alkotásának középpontjában a thébai ház, Oidipusz és Antigoné tragédiái állnak.

Tragédia

Alessandro Serra, aki két előadással is szerepelt már a MITEM-en, most a görög tragédia gyökereinek nyomába ered. Az olasz rendező az ókori görög nyelv hangzását, ma még megtalálható nyomait tanulmányozva alkotja meg napjaink Oidipusz-, Iphigeneia-történeteit. Serra Tragédia című előadásának olaszországi bemutatója 2024 áprilisában lesz, és utána Európában először Magyarországon lesz látható.

Odüsszeusz – Homérosz műve nyomán

Diana Dobreva, a számos díjjal elismert bolgár rendező és színésznő legújabb alkotását az Európai Odüsszeia 2019. Az utazó ember című projekt keretében hozta létre Plovdivban, az Európa kulturális fővárosa program részeként. Odüsszeusz utazása az önismeret útja, az élet értelmének keresése és Penelopé állhatatos szerelmében az örökkévalóság megtalálása.

Godot-ra várva

Sajátos színpadi nyelvezetet alkalmaz a görög tragédia és a kortárs szövegek esetében is Teodórosz Terzopulosz. A görög rendező 2023 tavaszán Modenában rendezte meg Samuel Beckett leghíresebb művét, a Godot-ra várva című abszurd drámát, amelyet a magyar közönség is láthat jövőre a MITEM-en.

Borítókép: Jelenetfotó az Olümposz-csúcs előadásból (Forrás: Troubleyn/Hanna Auer)