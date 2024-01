Brecht-adaptációt mutatnak be az Art-ravaló projekt résztvevői

Az Art-ravaló ebben az évben új szakemberekkel bővült, és az idei programban az alapítók még nagyobb hangsúlyt fektetnek a tudásátadásra mind a budapesti, mind a vidéki helyszíneken annak érdekében, hogy más, hasonlóan sikeres műhelyek is alakulhassanak. Munkájuk, az idei programban részt vevő fiatalok előadása február 24-én és 25-én lesz látható a Jurányi Házban. A Kör című előadás Bertolt Brecht A kaukázusi krétakör című darabjából indul, és az Art-ravaló fiataljainak képzeletében születik meg, alakul át saját történetünkké Borsos Luca és Szenteczki Zita rendezésében.

A Brecht darabja nyomán készült, Kör című produkciót a Jurányi Házban mutatják be. Fotó: Art-ravaló/Danyi Viktória

– Jelenleg tudásátadásban vagyunk, szeretnénk, ha szélesebb körben megismernék szocio-művészeti projektünket mint módszert is, ezért ebben az évben több fiatal színházi és egyéb szakembert is bevontunk a közös munkánkba. Boldog vagyok, hogy idén két olyan energikus, elkötelezett és tehetséges fiatal alkotó is kapcsolódott a programunkhoz, mint Borsos Luca és Szenteczki Zita. A Kör című előadást is társrendezésben ők jegyzik, akikkel a próbafolyamat során szorosan együttműködve egy nagyon erős, összetartó közösséget építhettünk az idei résztvevőkből. Tervek – és ígéretek – szerint jövőre, a kecskeméti önkormányzat finanszírozásában Kecskeméten is indul egy Art-ravaló projekt, amely a körzetes állami gondozási rendszerben felnevelkedett fiataloknak biztosít lehetőséget a fejlődésre – mondta el Schermann Márta, a projekt szakmai vezetője

Az Art-ravaló komplex művészeti képzést ad, emellett pályaorientációs, életvezetési, élménypedagógiai és egyéb területeket is lefednek a foglalkozások, segítve ezzel a programban részt vevő fiatalok társadalmi beilleszkedését, önálló életük elkezdését.

A művészeti munka fontos része egy előadás létrehozása és bemutatása színházi szakemberek segítségével. A Bertolt Brecht darabja nyomán életre hívott, Kör című produkció a következő kérdésekre keresi a választ: Mégis mi mellett tartunk ki a világ folytonos szétesése és összeállása között? Milyen igazság, milyen valóság építésében veszünk részt? És hogyan leszünk azzá, akik vagyunk?

A kérdésekre magunk is megkaphatjuk saját válaszainkat február 24-én és 25-én a Jurányi Házban.

Még több információ a projektről az Art-ravaló oldalán található.