Mint közleményükben írták, a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál Art-ravaló nemzetközi díjnyertes projektjének fiatal felnőttjei a következő kérdésekre keresik a választ az előadás során: „Jancsi és Juliska történetét mindenki ismeri. Favágó, kavicsok, mézeskalács, boszorkány, kemence. Juli és Janika története nagyon hasonló, mégis teljesen más. Mi történhet ma két gyerekkel, ha a szüleik nem képesek gondoskodni róluk, és hirtelen magukra maradnak a világban? Kiben bízhatnak, kiben nem? Kitől számíthatnak segítségre? Ki a boszorkány és mi a kemence? Mire képesek a szülők, hogy visszakapják a gyerekeiket?”

Art-ravaló előadása (Fotó: Art-ravaló)

Az Art-ravaló pozitív jövő- és énkép kialakítására törekedik

Az Art-ravaló a legjobb közép-kelet európai kezdeményezés lett Prágában a decemberben tartott Európai Bűnmegelőzési Díj 2022 nemzetközi konferencián, amelyre Európa országaiból összesen 17 projekt érkezett. Magyarországot a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál Egyesület közös szociális-művészeti projektje, a hátrányos helyzetű, illetve gyermekvédelemben nevelkedett fiatal felnőttek számára életre hívott és ötödik éve sikeresen működő Art-ravaló képviselte. A díjátadón a magyar projekt európai összesítésben a negyedik helyen végzett. A projektben a fiatalok kilenc hónapig felnőttképzésben regisztrált művészeti és pályaorientációs képzésen vesznek részt.

A művészeti tevékenységen keresztül személyiségfejlesztésre, hosszabb távon pedig a pozitív jövő- és énkép kialakítására nyílik mód, ami elősegíti a társadalmi beilleszkedést és a későbbi sikeres munkavállalást is. A program része a színházművészeti képzés, életvezetési tanácsadás, élménypedagógiai műhelyek, valamint fejlesztik a fiatalok gazdasági alapismereteit, de egyéni pályaorientációs tanácsadó programon és személyre szabott coachingon is részt vehetnek.

Véleményük szerint fontosak a kortárs csoporttal való rendszeres találkozások és a kulturális horizont tágítása színház- és múzeumlátogatásokon keresztül. A fiatalok ingyenes szállást, ellátást és helyi közlekedési bérletet kapnak, valamint pályaválasztásukat segítő felnőttképzési tanfolyamokon vehetnek részt és 3 hónapig tartó munkahelyi tapasztalatokat is szereznek szakmai gyakorlat formájában. A projektben való részvétel ingyenes.

Ők a társadalom áldozatai

Schermann Márta rendező, a projekt szakmai vezetője hetedik éve foglalkozik állami gondoskodásban felnőtt fiatal felnőttekkel, akik az Art-ravaló keretein belül a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával vehetnek részt a képzésben. – Állami gondoskodásból érkező fiatalokkal dolgozunk, akik sok esetben családban nőttek fel, tehát nevelőszülők gondoskodásával, de sokszor mire hozzánk elkerülnek, már akár 10-15 családot megjártak – mondta Schermann Márta.

– Mi gyakran az utolsó lépés és egyben az első lépés is vagyunk a számukra. De nemcsak ezeket a fiatalokat vesszük fel, számtalanszor nagyon szép nevelői háttérrel bíró állami gondoskodásból érkező fiatalok is vannak nálunk. Komplex csoportot építünk minden évben, akik nagyon jól kiegészítik egymást. Idén is van olyan nálunk, aki 2-3 letöltendőből érkezett hozzánk, korábban volt olyan, aki emberkereskedelemnek volt kiszolgáltatottja, vagy prostitúcióból érkezett. Nehéz szó ez, hogy áldozat és ezt próbáljuk minden nap, amikor együtt dolgozunk, elfelejteni, de valójában ők a társadalom áldozatai – foglalta össze a rendező.

A darabban szerepel: Gácsi Nelli Noémi, Hegedűs Mónika, Katona Renátó, Mezei Alex, Molnár Gabriella, Muha Gergő, Tóth Klaudia, Tölcsér Zalán, Váradi Márió, Vidák Ramóna. Író: Hárs Anna, koreográfus: Góbi Rita, zeneszerző: Darázs Ádám, DJ Panda, színházi nevelési szakember: Romankovics Edit, rendező: Schermann Márta. Partnerek és támogatók: Belügyminisztérium, Kesztyűgyár Közösségi Ház, MU Színház, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Nemzeti Kulturális Alap.

Borítókép: jelenet a darabból (Fotó: Art-ravaló)