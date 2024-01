Átadták a cirkuszfesztivál különdíjait

A XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál zárónapján először a különdíjakat adták át. Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója a Kínai Akrobaták Egyesületének díját vehette át munkája elismeréseként a nemzetközi szakmai zsűri Kínát képviselő tagjától, Li Chitől, a China National Acrobatic Troupe elnökétől.

Különdíjakat adtak át a cirkuszfesztiválon (Fotó:Urbán Ádám/ Fővárosi Nagycirkusz)

A Troupe Zola mongol artistacsoport kiemelkedő deszkaszámáért a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola különdíját Kovács Gábor Dénestől, az intézmény főigazgatójától vette át.

Evgeniia Zavadskaia artistaművész több különdíjat is magáénak tudhat. A Fővárosi Nagycirkusz „Csodaláda” című előadásában levegő-kötél számmal bemutatkozó légtornásznak a legjobb artista produkció női különdíját id. Richter Richárdtól vehette át. Evgeniia másik különdíját a Donnert Entertainment elnökétől, Sandor Donnert nemzetközi zsűritagtól kapta, ezen kívül a Cirque Imagine Special Prize különdíját is elnyerte. Utóbbi elismerést David Massot és Anastasia Voladas igazgatók adták át az artistaművésznek. Id. Richter Richárd, a Magyar Nemzeti Cirkusz alapítója további három kategóriában osztott ki különdíjakat. A legjobb artista produkció férfi különdíját Anthony Cesarnak ítélték oda gurtni számáért.

A legjobb duo produkcióért a Fővárosi Nagycirkusz „Csodaláda” című előadásában már megismert Duo Antresol karikaszámuk elismeréseként vehettek át különdíját.

A legjobb csoportos szám különdíja pedig az izraeli Lost Group handstand produkcióját illette. A CECA Közép-európai Cirkuszművészeti Egyesület különdíjban részesítette az „Old Circus” School Ukraine fiatalokból álló artistacsoportot. Az elismerést az artistacsoport tagjai Pál Dániel Leventétől, a Fővárosi Nagycirkusz dramaturgjától vehették át.

A cirkuszfesztivál záróeseménye (Fotó: Urbán Ádám/Fővárosi Nagycirkusz)

A Magyar Cirkuszművészet Alapítvány különdíját a Duo Pile ou Face (cyr wheel) csapata vehette át Fekete Pétertől, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójától.

A Nemzeti Színház is különdíjban részesített egy arra méltónak tartott produkciót.

Az intézmény elismerése az új-zélandi Fraser Hooper bohóc, valamint a Fővárosi Nagycirkusz 2023-as karácsonyi műsorának társalkotói, Anton és Viktor Franke bohócok teljesítményét dicséri. A Magyar Teátrumi Társaság különdíját Grygorii Lovygin Ukrajnából érkező zsonglőr vehette át Borsós Beátáról, a Fővárosi Nagycirkusz stratégiai igazgatójától.

A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola képviseletében Reidl Kamilla, az intézmény megbízott rektora adott át különdíjat Marceau Bidal francia művésznek, aki a fesztiválon gurtni számot mutatott be. A Massimo Cirkusz különdíját Donnert Antal igazgató nyújtotta át Andrei Pogorelov számára, egyedülálló halálkerék produkciója elismeréseként. Fabio Montico, a Latina Circus Festival elnöke két különdíjjal is jutalmazta a fesztiválon megjelent művészek áldozatos munkáját. Az Associazione Culturale „Giulio Montico” International Circus Festival of Italy képviseletében az Urban Verbunk magyarországi tánccsoport produkciójának nyújtott át kitüntetést, illetve az Italian Circus Talent Festival elismerését és meghívását adta át a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola és annak főigazgatója, Kovács Gábor Dénes számára.

A Kerst Circus Den Haag - Donnert Entertainment különdíja Stefan Dvorak rola-bola produkcióját illette, amelyet Gabi Donnert, a Kerst Circus Den Haag igazgatója adott át. A nemzetközi zsűri tagja, Aldo Vazquez cirkuszigazgató a Vazquez Circus különdíjával ismerte el a China National Acrobatic Troupe bicikli számot bemutató artistacsoportját. Odette Bouglione, a párizsi Cirque D'Hiver Bouglione ügyvezető igazgatója nyújtott át külön elismerést Nagyhegyi Sára hajlógó artistaművésznek, aki Ludmila Kuznetsova, a Szocsi Cirkuszpark igazgatójának meghívásában is részesült.

Peter Dubinsky, a nemzetközi zsűri elnöke és a Firebird Productions igazgatója Yaser Abdel Hamid magyar artistaművész kínai rúd számát méltatta szakmai különdíjával, aki a Baku Cirkuszfesztiválra is meghívást kapott. A Pal’s Compaigne deszkaszámot bemutató magyar artistaduó Irina Naumenko, a Cirque de Soleil casting tanácsadójaától a Cirque de Soleil különdíját, valamint Adans Peres, a Starlight Production & Showbusiness menedzsere elismerését szerezte meg. Az artista duó tagjai meghívást kaptak a Baku Cirkuszfesztiválra és átvehették a Nikulin Moscow Circus Special Prize elismerést is Maxim Nikulintól, a Moszkvai Nikulin Cirkusz művészeti igazgatójától.

Donnert Antal, a Massimo Cirkusz igazgatója, valamint Endrész László, a the Tip Top Productions Ltd. igazgatója a The Blackpool Tower Circus nevében részesítette különdíjban a nagy sikerű artistaduót, az Ethio Brotherst.

A Massimo Cirkusz igazgatója emellett Elisa Cussadiè-t is különdíjban részesítette. Ugyanígy döntött Veneta Stefani, a Stefani Art Agency képviseletében. Az Almaty Circus Festival képviseletében Nargiz Tamabekkyzy, az Almaty Circus Museum elnöke nyújtotta át a különdíjat a tajvani Walker Diabolo (diaboló) csapatának. Az Olasz Cirkuszbarátok Díját Francesco Moccelini adta át Selyna Bogino spanyol lábzsonglőr számára. A Steve Bor Entertaiment képviseletében Steve Bor igazgatótól vehette át a Duo Fosset (magyar hengeperzs).

Murad Abduljaev különdíját az orosz hengeperzs csapat, a Bamboo Act nyerte el. Az Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók és Szakszervezete különdíját Eötvös Tibor elnök nyújtotta át Donnert Alfons (diabolo) számára.