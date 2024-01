Tisztelet és csapatmunka

Az est első fellépője a Duo Antresol volt, a két fiatal lány karikaszáma lendületesen indította a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál második műsorát. Előadásmódjukat átjárja az erő, az egymásnak feszülő energiák játéka különleges dinamikát kölcsönöz a produkciónak. A következő szám egy cirkuszokban ritkán látható zsáner, a „shaker cup” zsonglőrködés volt a 2016 legjobb fiatal spanyol művészének választott spanyol–olasz Bruno Macaggi előadásában. Macaggi igazi kuriózum, hiszen csak két zsonglőr van a világon, aki 12 shakerpohárral tud játszani, és Bruno az egyikük.

Tisztelet és bizalom: a XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál lovasprodukciója. Fotó: Urbán Ádám

Ezután a szabadidomításé volt a főszerep: Alex Giona nemcsak elhozta az Ezüst Bohóc-díjat a 45. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválról 2023-ban, hanem egy csodás képességű mágus is, aki valami olyat tud a lovakról, amit csak nagyon kevesen. Ő maga így jellemzi kapcsolatát a lovaival:

A lovakkal kialakított szoros kapcsolatom egy olyan játékos gyakorlatból indul ki, amelyben szabadnak és egyenlőnek érzik magukat velem. Gyakran beszélek hozzájuk és bókolok nekik, hogy napról napra egyre jobban megszokják a hangomat, és így megértsék azokat a kulcsszavakat, amelyek a különböző kunsztokhoz tartoznak.

Közös fellépésükből áradt a harmónia és az egymás iránt érzett tisztelet.

A lábzsonglőr számmal fellépő Selina Bogino egy észak-olaszországi kisvárosban született cirkuszi család gyermekeként. Hatéves volt, amikor édesapja elkezdte tanítani a cirkuszi készségekre és fegyelemre. Néhány gyakorlással eltöltött év után 2005-ben kezdett el fellépni szóló produkciójával.

A Green show bohócai Anton & Viktor Franke, a világhírű apa-fia bohócduó volt.

A Kazah Állami Cirkusz művészei bejárták a világ minden szegletét, a Csodaláda című karácsonyi műsorban a magyar közönség is megismerhette őket. Parádésan kivitelezett helyzetkomikumaik ezúttal is nagy sikert arattak.

A Les Étoiles de Mongolie a mongol cirkuszművészek egyik védjegyévé vált extrém hajlékonyságot mutatja be csoportos handstand számában. A produkciót a Fővárosi Nagycirkusz közönsége A sztyeppe illata című nyári műsorban ismerhette meg. A mongol népviseletben és zenére előadott számban nemcsak a kézen egyensúlyozás művészetét mutatják be vékony pálcákon, hanem a kezükön egyensúlyozva a lábbal nyilazást is.

A szünet utáni első szám Andrej Pogorelov halálkerék-produkciója volt. Ma ő az egyetlen artista a világon, aki a kerék külső részén 360 fordulatos hátraszaltót mutat be, trükkjeit álló tapssal díjazta a közönség.

Az életveszélyes mutatványok után líraibb hangnemet ütött meg a műsor: Beata Slabko és Alexandr Pliskin hand to hand számában a férfi és nő között létrejövő legerősebb érzést, a szerelmet jelenítik meg, melynek megéléséhez – akárcsak egy artistaprodukció esetében – elengedhetetlen az egymás iránti feltétlen bizalom.

A duó után újabb zsonglőr következett: Abraham Dereje táncos elemekkel tarkított, gentleman stílusú labdapattogtató zsonglőrprodukcióval lépett porondra.

Anton Monasztirszki már több mint két évtizede bűvöli el a közönséget valamivel, ami ritka, mint a fehér holló: férfiként választott zsánere a hulahoppkarika. Számában a férfias energiákat és a finom rezdülésű művészi gesztusokat ötvözi.

Az Ethio Brothers elképesztő tempójú ikáriaszámát kitörő lelkesedéssel fogadta a közönség. A két etióp fiú után a Távol-Kelet harmóniáját, békéjét hozza el a porondra a De TRU csoport lenyűgöző perzs száma, amelyben a rendkívüli koncentráció elképesztő egyensúlyérzékkel párosult.

Az est zárószámát pedig a Mongóliából érkezett Troupe Zola mutatta be.

A fesztelenül, játszi könnyedséggel bemutatott, bámulatos trükkökkel és szenzációs mutatványokkal teli deszkaszámuk a világ minden pontján elsöprő diadalt arat, műsorszámukat több mint tíz nemzetközi cirkuszversenyen értékelte már rangos díjakkal a szakmai zsűri.

A siker Budapesten sem maradt el, percekig tartó vastaps volt a csoport jutalma.

Borítókép: A XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál Green show-jának fináléja (Fotó: Urbán Ádám)