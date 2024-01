Komolyzenei csemegék a szomszédban

A darabok többek között olyan elismert előadók és zenekarok előadásában hallhatók, mint Chen Reiss, Arabella Steinbacher, Magdalena Kozená, Sir Schiff András, Sir Simon Rattle, valamint az Európai Kamarazenekar (Chamber Orchestra of Europe) és a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekara (ORF Radio-Symphonieorchester Wien) – áll a szervezők közleményében.

Fischer Ádám Kossuth-díjas karmester a Müpa-ban. Forrás: MTVA/Keleti Éva

A január 21-i nyitókoncerten az Academy of St Martin in the Fields és Beatrice Rana lépett fel Mozart és Haydn darabjaival. A koncert felütését Fischer Ádám karmester vezetésével a Don Giovanni nyitánya adta, majd Mozart d-moll zongoraversenye, végül Haydn Esz-dúr, Üstdobpergés szimfóniája hangzott el.

Március 15. és 17. között rendezik meg a quartetto plus vonósnégyes-fesztivált, amelynek idei programja a kamarazene sokszínűségét hangsúlyozza.

A Schumann Quartett, az Erinys Quartett és a Signum-Quartett egy-egy további fellépővel, egyszer Sabine Meyer klarinétművésszel, máskor Chen Reiss szopránnal kiegészülve indítja az esték programját.

A classic.Esterhazy koncertsorozatban Fischer Ádám mellett Mark Minkowski, Sebastian Weigle és a Haydn-teremben most először vezénylő Sir Simon Rattle lép színpadra.

Vezetésük alatt neves szólisták, többek között Sabine Meyer, Alina Wunderlin, Julia Hagen, Miriam Albano és Lucie Horsch hallhatók.

Az Esterházy-kastély rezidens zenekara, az Európai Kamarazenekar Sir Simon Rattle irányítása alatt A szépség szeretete című programmal látogat el júniusban újra Kismartonba, ahol Mahler, Dvorák, Bartók és Schubert zeneműveit játsszák. A koncerten Magdalena Kozena előadásában hallhatók a Rückert-dalok.

Sir Schiff András zongoraművész május 26-án lép fel szólistaként és karmesterként a Haydn-teremben, ezúttal Brahms d-moll zongoraversenye hallható tőle, az est további részében vezényletével Haydn B-dúr sinfonia concertantéja (Hob. I:105), valamint Brahms Variációk egy Haydn-témára című műve hangzik el az Európai Kamarazenekar előadásában. Mindkét koncertet közvetíti a Medici.tv.

A programban az idén is helyet kapott az anyák napi koncert és az év végi Pannon karácsonyi gálaest. Május 11-én délelőtt 11-kor többek között Arabella Steinbacher előadásában hallható Mendelssohn e-moll hegedűversenye, a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekarát Roland Kuttig vezényli. A Pannon Gálaest december 19-én este fél nyolckor kezdődik a Haydn-teremben.

A koncertprogramokról további információ a rendezvénysorozat honlapján található.

A classic.Esterhazy koncertsorozat és a „quartetto plus” vonósnégyes fesztivál mellett idén először rendezik meg a Keys to heaven zongorafesztivált is a kismartoni kastélynegyedben. Április 26. és 28. között a fesztivál zongoraművész művészeti vezetője, Maria Radutu a zongorára irányítja a figyelmet, és kísérletet tesz a különböző művészeti irányzatok és zenei stílusok között lévő határok lebontására.

Szeptember 11. és 22. között Julian Rachlin ismét nemzetközi kiválóságokat invitál Kismartonba, a Herbstgold Fesztiválra. Az idei fesztivál sokszínű koncerteket és előadásokat kínál, amelyek a kamara- és dalesteket magában rejtő klasszikus zenétől a dzsesszen át a roma és világzenéig vezetnek, kiegészítve a Pan O’Gusto kulináris fesztivállal és kortárs képzőművészek kiállításával.