Nem akármilyen filmek kapnak idén folytatást

A tavalyi év igen változatosra sikeredett filmes szempontból, rengeteg bukást láttunk, még szerencse, hogy a Barbenheimer jelenség jött, látott és megmentette a mozikat. Hogy 2024 tartogat-e számunkra hasonló marketingbravúrt, azt nem tudni, a jobbnál jobb premierek azonban folyamatosan érkezni fognak.

Dűne: Második rész

Február 29-én érkezik az idei év egyik legjobban várt alkotása, Denis Villeneuve sci-fi eposzának folytatása. Már az első részt is hatalmas siker övezte, hat Oscart nyert, köztük Sipos Zsuzsanna a legjobb díszletért. A hollywoodi forgatókönyvírók és a színészek sztrájkja miatt a tervezett 2023-as megjelenés csúszott néhány hónapot, de február végén a saját szemünkkel is meggyőződhetünk róla, hogy miként folytatódik Paul Atreides (Timothée Chalamet) sztorija az Arrakis bolygón.

Jelenet a Dűne második részéből (Forrás: YouTube)



Kung Fu Panda 4.

Március 21-én a Kung Fu Panda újabb epizódja köszön be a mozikba. A Dreamworks egyik legismertebb animációs filmje már több mint 15 esztendeje indult világhódító útjára. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy a negyedik részre csökkenne a színvonal, főleg, hogy az első kedvcsinálók is hangulatosnak tűntek. Ideális családi szórakozás lehet tavasszal.



Godzilla x Kong: Az új birodalom

Április 11-én megkezdődik a szörnycsetepaté. A Godzilla vs. Kong a 2021-ben a koronavírus-járvány idején olyat menetelt, amiért manapság a szuperhősfilmek csak imádkozhatnak, hiszen közel ötszázmillió dolláros bevételt hozott a film. A két gigász most ismét egymásnak feszül – vagyis inkább a közös ellenségnek. Már csak a színvonal a kérdés, de reménykedjünk, hogy kellemes meglepetésben lesz része a nézőknek.

Furiosa

A Mad Max: A harag útja 2015 legnagyobb meglepetése volt. George Miller hetven fölött, a saját, kvázi elfeledett franchise-át hozta vissza a köztudatba, amely amellett, hogy egy technikai csoda, önálló alkotásként is pazarul működött. A szakma és a laikusok szinte egyöntetűen imádták, sőt, sokan minden idők egyik legjobb akciófilmjeként hivatkoznak rá, nem is ok nélkül. Az ott bemutatkozó női főhős, Furiosa most megkapta önálló filmjét, amely ismét egy, a pusztaságon átívelő, ám történetileg komplexebb őrületet ígér. Május 23-ától begördül a mozikba az új történet.

Agymanók 2.

Június 13-án érkezik az Agymanók folytatása, amelynek minden esélye megvan, hogy visszarepítse a Pixart a csúcsra. A sztori hasonló, mint az első részben, csak a főhős tinédzserkorba lépett, és megjelennek új, eddig ismeretlen érzések. Tény, hogy magasról nagyobbat lehet esni, de végtelen potenciál rejlik ebben a világban.



Deadpool 3.

Deadpool folytatása kizárt, hogy ne mozgasson meg tömegeket, elvégre nem a szokásos, unalmas szuperhős sztorit szállítja majd. Hacsak nem történik valami váratlan, minden esély megvan rá, hogy 2024 legsikeresebb filmje legyen Shawn Levy műve. Július 25-én meglátjuk, hogy valóban így lesz-e.



Alien: Romulus

Augusztus 15-én érzik az Alien franchise új epizódja. A Romulus elviekben a Nyolcadik utas és A bolygó neve: Halál közt fog játszódni, és egy kisebb léptékű, erőszakos, klausztrofób horror lesz. Kíváncsian várjuk mire lesz ez elég 2024-ben.



Gladiátor 2.

November 21-én érkezik az év egyik legnagyobb talánya, hogy mire lesz képes a Gladiátor második felvonása. Ridley Scott 85 felett is elnyűhetetlenül gyártja a grandiózusnak szánt produkciókat, ám itt nem lesz elég az, amit A Gucci-házban, Az utolsó párbajban, vagy a Napóleonban tető alá hozott. A sztori Maximus fiáról, Luciusról fog szólni, akit napjaink egyik legígéretesebb feltörekvő sztárja, Paul Mescal alakít. A többi stábtagra sem lehet panasz, Denzel Washington és Pedro Pascal mellett visszatér a főhős édesanyát megformáló Connie Nielsen is. A Gladiátornál kevés méltóbb alany van arra, hogy újfent egy mestermű szülessen a brit rendezőlegenda kezei alatt.



Mufasa: Az oroszlánkirály

A Disney élőszereplős feldolgozásai hasonló cipőben járnak, mint a Marvel filmek. Egyre többen ábrándulnak ki belőlük teljes joggal, elvégre az eredeti történeteikhez semmi érdemlegeset nem tudnak hozzátenni. Így járt Az oroszlánkirály is, de az élettelen digitális változat ennek ellenére is jelentős pénzt, 1,6 milliárd dollárt hozott világszerte. A folytatás borítékolható volt, ám valamelyest meglepő módon nem Simba, hanem apja, Mufasa szálát viszik tovább egy előzményben. A magyar nyelvű változat december 19-én érkezik a mozikba.



Joker: Folie á Deux

Todd Phillips, a Cool túra és a Másnaposok rendezőjeként mindenkit meglepett, amikor egy véresen komoly és erős drámával rukkolt elő a Jokerben. A Taxisofőr és a Komédia királyai alapjain nyugvó, egyébként stílusos és egyedi történet letarolta a világot, Oscart hozott Joaquin Phoenixnek, nem beszélve az egymilliárd dolláros bevételről. A folytatásban Phoenix partnere Lady Gaga lesz Harley Quinnként, a pláne pedig, hogy a Folie á Deux egy musical lesz. Az idei moziszezon egyik legkülönlegesebb csemegéjének tűnik, s noha nálunk még nincs hivatalos premierdátum, valószínűleg október elején már beülhetünk rá a mozikba.

Venom 3

A színészek sztrájkja nem tett jót a harmadik Venom mozi munkálatainak, de a novemberi premiert egyelőre nem tolták el. A sorozat első része bűnös élvezetként abszolút rendben volt, a kasszáknál jól teljesített, a folytatás viszont pocsékul sikeredett és számokban is elmaradt, de a bő félmilliárd dollár arra mindenképp elég volt, hogy trilógiává érjen a szimbióta története. Tom Hardy utoljára bújik Eddie Brock bőrébe és talán nem sokan fognak könnycseppeket hullajtani érte, de egy szórakoztató búcsúban azért reménykedünk.



Borítókép: Képkocka a Furiosa egyik jelenetéből (Forrás: YouTube)