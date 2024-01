Tiszteletbeli Oscar-díjat kapott Angela Bassett és a kilencvenhét éves Mel Brooks is

Angela Bassett, Mel Brooks és Carol Littleton is tiszteletbeli Oscar-díjat kapott, Michelle Sattert pedig a Jean Hersholt humanitárius díjjal tüntette ki kedden az amerikai filmakadémia a kormányzói díjak átadásának ceremóniáján Los Angelesben. A 14. alkalommal odaítélt kormányzói díjak átadását a színészek sztrájkja miatt novemberről halasztották a januári dátumra.

Carol Littletonnak Glenn Close adta át a díjat. Fotó: Getty Images/Kevin Winter

A tiszteletbeli Oscar-díjat kivételes életművek, a filmművészethez és filmtudományhoz való kivételes hozzájárulás, valamint a filmakadémiának tett kiemelkedő szolgálat elismerésére alapították.

A Jean Hersholt humanitárius díjat olyan személyeknek ítélik oda, akik a humanitárius tevékenységükkel növelik a filmipar tekintélyét.

Korábban a kormányzói díjakat is az Oscar-gálán nyújtották át, de 2009-ben különválasztották átadásukat, mert ezzel rövidíteni lehetett az Oscar-ceremóniát, és a tiszteletbeli Oscarok köszönőbeszédeinek idejét nem kellett korlátozni.

Janet Yang, a filmakadémia elnöke a díjazottak nevének tavalyi bejelentésekor hangsúlyozta, hogy Angela Bassett az alakításaival új színészi mércét állított fel, Mel Brooks öröksége az egész szórakoztatóiparra maradandó hatást gyakorolt, Carol Littleton filmvágói karrierje példaadó értékű az utódok számára, Michelle Satter pedig a független filmes közösség oszlopos tagjaként számos filmkészítő pályáját egyengette.

A 65 éves Angela Bassett az első Oscar-jelölését 1993-ban kapta a Tina című életrajzi drámáért, amelyben Tina Turnert játszotta, a második jelölését pedig idén nyerte el a Fekete Párduc 2. című szuperhősfilmben nyújtott alakításáért.

A 97 éves legendás rendező, producer, író, dalszerző és színész Mel Brooks nevéhez olyan nagy sikerű produkciók fűződtek, mint a Producerek, amelynek forgatókönyvéért Oscar-díjat is kapott vagy az Űrgolyhók, a Fényes nyergek és Az ifjú Frankenstein, de ő rendezte a Drakula halott és élvezi című filmet is Leslie Nielsennel a főszerepben.

Brooks egyike annak a 18 művésznek, aki megkapta az Emmy-, a Grammy-, az Oscar- és a Tony-díjat is.

Littleton, akinek filmvágói karrierje csaknem öt évtizedre nyúlik, egyetlen Oscar-jelölését Steven Spielberg E.T. – A földönkívüli című filmjének vágásáért kapta, de ő volt a Silverado, A mandzsúriai jelölt és az Álomcsapda vágója is. Jelenleg az amerikai filmvágók szervezetének igazgatótanácsának tagja, de korábban az elnöki posztot is betöltötte. Férje az amerikai filmakadémia korábbi elnöke, a tavaly elhunyt John Bailey volt. Satter a Sundance Intézet művészi programjának alapító igazgatója, a független filmes alkotói közösség számos tagjának pályafutását támogatta több mint negyvenéves tevékenysége alatt.

A kormányzói díjak gáláját a Los Angeles-i Ovation Hollywood szórakoztatóipari központban tartották meg. A vörös szőnyegen vonuló sztárok között a Vogue beszámolója szerint Margot Robbie, Rosamund Pike, Emma Stone, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Natalie Portman és Barry Keoghan is megjelent.

Az Oscar-jelölésekről tartott szavazás csütörtökön kezdődik, a jelöléseket január 23-án hozzák nyilvánosságra, a 96. Oscar-díjátadó gálát pedig március 10-én rendezik meg.

Borítókép: Carol Littleton, Mel Brooks, Angela Bassett és Michelle Satter (Fotó: Getty Images/Kevin Winter)