Olga Peretyatko koncertjével folytatódik az operaházi Sztárestek zongorával sorozat

Operaházi bemutatkozása alkalmával az elismert szoprán mindezen darabokból is ad ízelítőt, emellett részletek hangoznak el Gounod Rómeó és Júliájából, valamint Puccini Turandot-jából, utóbbiban Liù szerepét az énekesnő az előző évadban ugyancsak Berlinben alakította.

Az áriák mellett Olga Peretyatko Rahmanyinov-dalokkal, köztük megzenésített Galina-, Puskin- és Turgenyev-versfeldolgozásokkal is készül a fellépésre. A sokoldalúságáért és orgánumáért egyaránt méltatott kiváló szoprán a budapesti koncert személyesebb vonatkozásaként 2021-ben született kislánya számára összeállított Dalok Majának című lemezéről is énekel válogatott altatókat. Elhangzik többek között Gounod Szerenádja, Puccini E l'uccellino című dala, Tosti Ninna nannája, Gershwin Summertime-ja, valamint két, XX. századi brazil szerző, Cláudio Santoro és Altino Pimenta egy-egy szerzeménye is.

Olga Peretyatko partnere Matthias Samuil zongoraművész lesz, aki nemzedéke legfoglalkoztatottabb zongorakísérőinek egyike, ebben a minőségében és kamarazenészként az európai és dél-amerikai rangos hangversenytermek rendszeres fellépője és számos lemezfelvétel közreműködője.

Az est sztárvendégével gyakran fellépő művész ugyancsak a Berlini Hanns Eisler Zenei Főiskolán szerzett diplomát, ahol több mint másfél évtizede opera- és dalértelmezést is oktat. Peretyatko operaházi debütálására két önálló darabbal is készül, Rahmanyinov egyik Elégiájának részletét (op. 3/1), valamint Chopin cisz-moll noktürnjét adja elő a január 21-i koncerten.

