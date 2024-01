Újévi sanzonparádé Orbán Borival

Orbán Bori énekesnő és Pánczél Kristóf zongoraművész, énekművész sanzonokkal, varázslatos magyar, francia és olasz dalokkal bűvöli el a közönséget ezen az estén. A magyar melódiák közül felcsendül majd az Egy kis édes félhomályban, az olasz dalok közül a La donna riccia, a francia slágerek közül többek között a Paris sera toujour Paris.

Orbán Bori (Fotó: Udvari Kamaraszínház)

Orbán Bori és Pánczél Kristóf újévi koncertje

A koncerten elhangzanak ismert és kevésbé ismert francia sanzonok és Orbán Bori 2021-ben megjelent Ma chanson című első lemezéről is pár dal, amelyeket Miquéu Montanaro írt. A két művész Magyarországon belül és határon túl is sokat koncertezik, elsősorban francia sanzonokból felépülő műsorukkal.

Orbán Bori jazz- és sanzonénekesnő. Népi ének szak és két konzervatórium elvégzése után lassan tíz éve különböző formációkban ad koncerteket. A sanzon mellett közel áll hozzá a jazz korai műfaja, a bossa nova és a tangó.

A 2016-os Pozsonyi piknik felfedezettjeként tartják számon, 2019-ig rendszeres fellépője is volt az eseménynek. Állandó kísérője zongorán Pánczél Kristóf előadóművész. A magyar sanzonok világából Karády Katalin dalait dolgozta fel és a Bajor Gizi Színészmúzeumban mutatta be először a válogatást. Később, kiegészülve Péter Zsolttal és Dániel Gáborral a műsort előadhatták a Ludwig Múzeumban rendezett 120 éves a magyar film vernisszázsán. A műsorral azóta is járja az országot a Köszönjük, Magyarország! pályázat segítségével. 2021-ben megjelent első lemeze Ma chanson címmel, amelyet Miquéu Montanaro írt és a Kaláka Kiadó adott ki.

A lemez dalai a lány gyermekkoráról és érzéseiről szólnak és a Francia utcabálon, illetve a kapolcsi Művészetek Völgyében volt a lemezbemutató koncert.

Orbán Bori ma már az Udvari Kamaraszínház társulatának tagja. Andrási Attila igazgató jóvoltából 2020 óta játszik ott, először a Fehér Szarvasban kapott szerepet, majd az Anjou című előadásban játszhatja Nápolyi Johannát, illetve Wass Albert A világ és a Vége című darabban Julikát alakítja, legközelebb január 20-án.

