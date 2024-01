Vörös narkó: így finanszírozta a Kádár-rendszert a kábítószer

Sajátos módon küzdöttek az „amerikai imperializmus” ellen Kádárék: Magyarország a szocializmus idején többek között azért is lehetett a legvidámabb barakk, mert évente több tonna drogot csempészett az USA-ba a kolumbiai drogkartell segítségével. Az üzlet jelentős bevételhez juttatta a magyar elvtársakat, a hipnotikus hatású metakvalon nevű szert pedig a tengerentúlon olyanok használták, mint Hugh Hefner, a Wall Street farkasa, Jordan Belfort vagy éppen Roman Polanski.

Kádárék a kommunista titkosszolgálatok segítségével bonyolították a drogügyleteket. Forrás: MTVA

A Duna TV-n debütáló Vörös narkó című dokumentumfilm szerint

a metakvalon előállításával az Újpesten működő, akkor állami Chinoin gyógyszergyárat bízták meg Kádárék, terjesztésében pedig részt vett a Los Angeles-i magyar maffia is.

A bevételt pedig a költségvetési hiány betömködésére, jóléti kiadások finanszírozására és szállodák építésére használták fel. A Jamrik Levente által írt és rendezett, a Nemzeti Filmalap által is támogatott film tényanyaga Orbán-Schwarzkopf Balázs történész kutatásain alapul, kiegészülve Mező Gábor és Dezső András oknyomozó újságírók tevékenységével, valamint a készítők felvették a kapcsolatot számos egykori érintettel is. A filmben megszólal például Gyepes-Gilbert Ottó, az egyik kaliforniai magyar bűnbanda volt tagja is, akit tevékenységéért kilenc évre ítéltek az Egyesült Államokban.

Mint a filmből kiderül, a történet jóval túlmutat önmagán, hiszen Magyarország már a két világháború közötti időszakban is az elsők között volt az orvosi morfin előállításában, amelyet a második világháború után a berendezkedő Rákosi, majd Kádár-rezsimek elkezdek illegálisan teríteni világszerte a Malév és a Mahart segítségével. Amikor azonban a Budapest–Frakfurt–Párizs repülőjárat egyik, morfiummal megtömött gépe 1964-ben lezuhant Párizs mellett, és a francia hatóságok vizsgálódni kezdtek, a morfiumvonalat elbukta a magyar kommunista vezetés. Így új szer után kellett nézniük, ez lett az Amerikában akkor már elterjedt metakvalon.

A biznisz egészen az 1980-as évekig zajlott, amikor az amerikai kábítószerellenes hivatal, a DEA a szálak felgöngyölítése után válaszút elé állította és megzsarolta Kádárékat.

A Vörös narkó című magyar dokumentumfilmet január 8-án 21.00-kor vetíti a Duna TV.

Borítókép: Jelenet a Vörös narkó című filmből (Forrás: MTVA)