Április elején rendezik meg az országos táncháztalálkozót

A programsorozat április 5-én este a Fonóban Halljunk szót! című koncerttel és nyitótáncházzal kezdődik, majd szombaton és vasárnap a Sportarénában számos program, a Kárpát-medencei népzenei, néptáncos és népművészeti élet színe-java várja a résztvevőket. Az élő népművészet összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében, széles körű szakmai összefogással valósul meg. A Papp László Budapest Sportarénában a küzdőtéren zajlanak az egymást váltó táncházak és a népművészeti vásár, valamint az esti gálaműsorok, és az összes további kisebb-nagyobb termet is kitöltik párhuzamosan futó programokkal.

A táncháztalálkozó szombaton a Sportaréna küzdőterén az Aprók báljával indul, amelynek különlegessége, hogy a gyermektáncosokkal együtt a közönség is részt vesz a táncokban, mindenki kipróbálhatja magát a népi játékokban és ügyességi versenyekben.

Az ezt követő, Tánchagyományaink című programrész táncházak és bemutatók sorozata, a folklórban leggazdagabb Kárpát-medencei tájegységek és a hazai nemzetiségek felsorakoztatásával. Ezzel párhuzamosan a Martin György teremben Tücsökringatóval és Kőketánccal az ovis gyermekeket szólítják meg. Ezt követően a Családban marad – táncos generációk műsora tekinthető meg, amelyet kamasz táncház követ, ahol a Fölszállott a páva tehetségkutatóban megismert Sarjú Banda zenél.

A programban szerepel Novák Ferenc tánctörténeti előadása is.

A Kodály teremben a Tágasságot nekünk is! című programrészben zeneiskolások és zenetanodások mutatkoznak be. Az Ókútból friss víz – koncertsorozat műfaji határok nélkül című programmal azt az üzenetet közvetítik, hogy a zenei folklorizmust egymástól eltérően megközelítő alkotások egymást kiegészítve még erősebben képesek a népművészetben rejlő értékeket bemutatni. A résztvevők megtekinthetik a Foltin Jolán emlékére készült vándorkiállítást is.

A szombat esti gálán fellépnek Magyarország kiemelkedő néptáncegyüttesei, hagyományőrző együttesei és a határon túlról érkező népművészek. A programot a küzdőtéren zajló, Táncház a javából című esemény teszi teljessé.

Vasárnap a Magonc nyitány indítja a programok sorát, majd az Aprók bálja és a Tánchagyományaink programrész folytatása következik, amelyek mellett kézműves-foglalkozások is várják a látogatókat. Ezen a napon rendezik meg a Minden magyarok táncát is, amely a Kárpát-medence határon túli tájain és a távoli országokban élő magyar néptáncosok és népzenészek nagyszabású eseménye.

Vasárnap 17 órától az idén ötvenedik születésnapját ünneplő Vujicsics együttes koncertje és táncháza indítja az estét, majd a gálaműsor keretében énekesek és a táncháztalálkozó „fesztiválzenekara” közreműködésével több száz, népviseletbe öltözött táncos a nagyközönséggel együtt idézi fel a hajdani falusi bálok hangulatát. A hétvégét a küzdőtéren az össztánc zárja. A népművészeti kirakodóvásár a hagyományos tárgyalkotást, valamint az abból táplálkozó képző- és iparművészetet együttesen jeleníti meg régi és új tárgyakkal.

A táncházmozgalom az 1980-as évek elejére mérföldkőhöz érkezett: az ország legnagyobb fedett létesítményében, a Budapest Sportcsarnokban 1982. március 28-án rendezték meg az I. Táncháztalálkozót, amely azóta is minden évben várja az érdeklődőket. A táncháztalálkozó az UNESCO-listán szereplő és hungarikumnak nyilvánított táncházmódszer ünnepe, kiváló minősítéssel díjazott folklórfesztivál és minősített európai kulturális fesztivál.

További információ az eseményről a www.tanchaztalalkozo.hu oldalon érhető el.

Borítókép: Pillanatkép a tavaly táncháztalálkozóról (Forrás: Táncháztalálkozó hivatalos Facebook-oldala)