Átadták a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál díjait

A díjat a nemzetközi zsűri elnöke, az Oscar-díjas, kenyai származású színész-rendező, Lupita Nyong’o nyújtotta át Mati Diopnak a gyarmati időkben elrabolt benini bronzkincsek visszaszolgáltatásáról szóló alkotásáért.

Sebastian Stan román–amerikai színész a legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjjal, amelyet A Different Man című filmben nyújtott alakításáért vett át a 74. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál díjkiosztó ünnepségén. Fotó: Clemens Bilan/MTI/EPA



„Ahhoz, hogy újjáépítsünk, először helyre kell állítanunk, és ahhoz, hogy helyreállítsunk, igazságot kell szolgáltatnunk” –mondta Diop a díjátadó gála színpadán.

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat Sebastian Stan román–amerikai színész vehette át az A Different Man című pszichológiai thrillerben nyújtott alakításáért. A legjobb mellékszereplő Ezüst Medvéjét Emily Watson brit színésznő kapta a Small Things Like These című ír–belga drámáért a világ legrangosabb filmfesztiváljai között számon tartott Berlinalén.

Borítókép: A francia–szenegáli Mati Diop a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjjal (Fotó: Clemens Bilan/MTI/EPA)