A halálos beteg énekesnő búcsúdala a tizenegyedik a Billboard listáján

A 11. helyen szerepel Cat Janice dala a Dance You Outta My Head a Billboard e heti top 10-es listáján. A halálos betegséggel küzdő fiatal énekesnőnek egyben ez a búcsúdala is. Utolsó üzenetében azt kérte, hogy streameljék minél többen a dalt, hogy egyedül maradó hétéves kisfia megélhetése biztosítva lehessen.

Cat Janice énekesnő dala felkerült a Billboard listájára. Forrás: Cat Janice hivatalos Facebook-oldala



Megrendítő történet a Billboard listájáról

A Billboard 10-es listájában noha a héten nem került be a halálos betegséggel küzdő énekesnő, Cat Janice dala, a Dance you outta my head című szám, de minden bizonnyal ez a következő hetekben meg fog változni.





Az 1993-ban született énekesnő gyermekkora óta vonzódik a zenéhez. Hegedűn, zongorán, gitáron, dobon és a szaxofonon is kipróbálta magát. Első albuma 2018-ban jelent meg In The Waking címmel.

Cat Janice zenei stílusa a rockból, a jazzból és a bluesból egyaránt merít.

2019-ben az év legjobb rockelőadójának is választották.



A fiatal énekesnő nagy sikerek kapujában állt, ám életében 2021-ben tragikus fordulat következett be: rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála, a műtétek és a kemoterápiás kezelések ellenére a tavalyi évben a halálos betegsége kiújult. Az énekesnő január elején hospice-ellátásra is kényszerült.

Utolsó üzenetében azt kérte, hogy a Dance You Outta My Head című dalt streameljék a hallgatói, hogy annak bevételét a hétéves fia kapja, akit magára hagy.

A dalt január 19-én mutatták be, azóta több százezer emberhez jutott el a különböző streamingszolgáltatókon keresztül.

Billboard 10

Cat Janice dala 11. a Billboard listáján. A toplista első tíz dalában bekerült Richy Mitch and The Coal Miners, MJ Lenderman, Good Neighbours, Shaya Zamora, Honestav & Z, Lizzen, Slift, GaTa, Blake Roman, Sam Haft & Andrew Underberg szerzeményei is.

A Billboard az Amerikai Egyesült Államok egyik legrégebbi zenei magazinja.

A Billboard hetente készíti el nemzetközi slágerlistáit. A Billboard Hot 100 a száz leghallgatottabb dalt ismerteti, míg a Billboard 200-as listája az USA-ban legnagyobb példányszámban eladott zenei albumot mutatja be.

Borítókép: Cat Janice hétéves kisfiával a színpadon (Forrás: Cat Janice hivatalos Facebook-oldala)