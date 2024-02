Demeter Szilárd: Ennek az lehet a vége, hogy müezzin szólít imára Csíksomlyón

Tavaly megjelent kötete, A valahol szabadsága – Rendhagyó hazaszótár az elmúlt harminc évben született megszólalásai, bejegyzései, publicisztikái alapján állt össze. Ám a kötetből készült egy rövidített – mint fogalmazott – „szamizdat" verzió is, majd abból egy még rövidebb kivonat, a 76 széljegyzet, mivel Demeter tapasztalata szerint manapság az emberek nem szeretnek hosszú szövegeket olvasni, így viszont van remény rá, hogy legalább a lényeg eljusson hozzájuk. Kollégáinak köszönhetően azonban készül egy 500 oldalas kiadvány is az elmúlt öt évben született megszólalásaiból.

Demeter Szilárd. Fotó: Békés Megyei Hírlap/Bencsik Ádám

Demeter Szilárd a Békéscsabai Irodalmi Estek rendezvénysorozat vendégeként a dél-alföldi városban a Beol.hu tudósítása szerint felidézte, annak idején az is nagy hullámokat vetett, amikor ő lett a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, mint ahogy az is, hogy újabb öt évig ő vezetheti az intézményt. Mint fogalmazott, egy olyan versenyen indult el, ahol egyedül volt, tehát nem is tudott volna második lenni. Nem ő tehet róla, hogy mások, az őket kritizálók nem vállalták, elhajoltak a megméretés elől. Hangsúlyozta, hogy persze nem is nekik dolgozik, hanem a magyar kultúra egésze számára.

Az Erdélyből származó főigazgató kijelentette: annak idején Romániában a bőrükön érezték, hogy az anyanyelvi kultúráért nap mint nap meg kell küzdeni. Megtapasztalták, milyen az, amikor a nagymama nem tud románul, az unoka pedig nem beszél magyarul. Majd, mint mondta,

amikor Brüsszelben dolgozott, akkor azt érezte, hogy ez nem az az Európa, amihez csatlakozni akartak, amire vágytak, este nem találkozott Brüsszel belvárosában európaival. Bár szerinte is durva az a kép, amit vázolt, de ennek a folyamatnak lehet az a végállomása, hogy müezzin szólít imára Csíksomlyón – amit persze nem akarnak nemcsak a magyarok, hanem a románok sem.

Hozzátette: ma a világ jelentős része nem úgy gondolkodik, ahogy mi, és nem tartja magára kötelező érvényűnek a nyugati értékeket. Szerinte nem a világot kell átformálni európaivá. Mi lenne, ha Európát őriznénk meg annak? – vetette fel a kérdést.

A kultúráról szólva pedig a PIM főigazgatója kifejtette: a magyar egy irodalomcentrikus kultúra, de kultúrafogyasztóból inkább kultúrahordozóvá kell válnunk, és a legfontosabb, hogy az értékálló világot kell szeretnünk.

Borítókép: Demeter Szilárd (Fotó: Békés Megyei Hírlap/Bencsik Ádám)