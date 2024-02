Jön a kulturális útlevél

A január 26-án történt rongálás közben az épületet festékkel is lefújták, a támadás elkövetését egy Antifa-csoport vállalta magára. Az ügy részleteit a mandiner.hu ismertette, a csoport nyilatkozatát idézve azt írták, hogy a 2023. februári budapesti támadásokkal összefüggésben idén január végén kezdődött magyar büntetőper miatt támadták meg az épületet.

Üvegcserepek az Antifa támadása után



Csák János közölte, hogy a magyar kulturális intézmény védelmét megerősítették. Kitért arra is, hogy az idén százéves berlini Collegium Hungaricumban csütörtökön nyílt meg az a kiállítás, ahol fiatal kortárs magyar művészek posztdigitális alkotásait mutatják be, amelyek a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményének részét képezik.

A kulturális miniszter beszámolt arról is, hogy berlini látogatásán egyeztetett Claudia Roth német államminiszterrel, a kormány kulturális és médiaügyekért felelős megbízottjával, a tárgyaláson a magyar uniós elnökség legfontosabb feladatairól, a demográfiai helyzetről és a teremtett környezet megőrzésének fontosságáról cseréltek eszmét.

Tájékoztatása szerint a megbeszélésen szóba került az is, hogy hamarosan Magyarországon is bevezethetik a Németországban elindított programot, az úgynevezett kulturális útlevelet.



A kulturális útlevéllel a 18 éves fiatalok állami támogatással vásárolhatnak többek között koncertjegyeket, könyveket. Csák János megemlítette, hogy ezt a lehetőséget már Olaszországban, Franciaországban és Dániában is sikeresen alkalmazzák.

Borítókép: Csák János kulturális és innovációs miniszter (Fotó: Kultúra.hu/Hartyányi Norbert)