Nem véletlenül jelent meg Valentin-nap után Wolf Kati és Madarász Gábor közös dala + videó

Először jött ki saját duettel Wolf Kati: Engem szeretni nehéz című, Madarász Gáborral közös dala a szerelem megfoghatatlanságáról szól. A premiert szándékosan nem Valentin-napra időzítették, hiszen a dal a romantika csodája mellett a szerelem elmúlásáról is szól.

Madarász Gábor „Madi”. Fotó: Kisalföld

Wolf Katinak ez az első saját duettje, közreműködőként már számos hazai zenészekkel dolgozott, azonban ez a duett saját szöveggel, saját élmények alapján született és lett az egyik meghatározó dala az Új utakon című lemezének.

– Hányszor hisszük, hogy a másik ugyanazt éli meg, mint mi, aztán kiderül, hogy mindenkinek más az igazsága, és ugyanazt a történetet mennyire másként éljük meg, és mégis mindkét történet valódi… ez a duett ezt dolgozza fel. A duettpartner nekem nem volt kérdéses. Amikor a dal demóját vettük fel, azonnal hallottam, hogy Madi, azonkívül, hogy zseniális zeneszerző, milyen karcos, egyedi hanggal van megáldva, így pont azt a szürkés, borongós, zakatolós, utazós hangulatot adta a dalnak, amilyen az én gondolataimban volt az első perctől ez a zene. A lemez készítése alatt sok-sok órát beszélgettünk át Madival, hogy a zenei világ, a dalok, a szövegek valóban én legyek. Elmeséltük a saját történeteinket, csalódásainkat, hogy érez és gondolkodik egy szerelemben egy nő és egy férfi, szeretem, hogy megadtuk magunknak a kellő időt és mélységeket az Új utakon lemezanyag elkészítésekor – mondta Wolf Kati a dalról.

Madarász Gábor „Madi” a szakmában régóta az egyik legkiválóbb szakemberként számontartott zenész, írt dalokat és dolgozott együtt Somló Tamással, Hobóval, Ákossal, Rúzsa Magdival, több filmzene is kapcsolódik hozzá, mint az Állítsátok meg Terézanyut!, Csak szex és más semmi, Kaméleon, a We Will Rock You musical hazai bemutatójának zenei rendezője.

