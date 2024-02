Ősszel kezd a Póka Egon Akadémia

– A szeptembertől induló felsőoktatási képzésre február 15-ig lehet jelentkezni. Mekkora az érdeklődés?

– A beérkező kérdések és visszajelzések alapján erős lesz a mezőny. Mindemellett a lehetőségeknek megfelelően szeretnénk alacsony létszámon tartani az osztályokat. Hiszen a képzés maga olyan, hogy oda kell figyelni benne az egyénre, és nyilván úgy kell összeválogatni a különböző szakirányra felvett diákokat, hogy ebből egy zenekar is összeálljon, hiszen a zenekari gyakorlaton így fognak dolgozni. Most, hogy hivatalossá vált a hír, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség a Miskolci Egyetemmel együttműködve valósítja meg a kortárs könnyűzene BA-képzést, gyakorlatilag húsz éve végzett diákok keresnek meg, hogy miként lehet jelentkezni. Ez a képzés és a PKÜ oktatási programjai lesznek elérhetőek a Póka Egon Művészeti Akadémián.

– A megszokott egyetemi pontszámítástól eltérően a művészképzés felvételije esetében nem az érettségi eredmények, hanem a személyes meghallgatás számít elsősorban. Mire készülhet egy jövőbeni hallgató?

– Miután felsőoktatási képzésről van szó, csak érettségizettek jelentkezhetnek. Drukkolunk az eredményes érettségiért mindenkinek, de nálunk nem ez számít. Az a legfontosabb, hogy a hangszeres és az énekestudás már olyan stabil szinten legyen, amire lehet építkezni. Június második felében lesz a felvételi meghallgatás, amely részleteiről minden jelentkező kap értesítést. A pontos követelményt az érdeklődők már most is megtalálják a Miskolci Egyetem honlapján. Van egy elméleti vizsga, ahol a zeneelméleti tudást, és van egy gyakorlati vizsga, ahol a jelentkezők hangszeres/énekes tudását mérik fel a szakemberek.

– A képzés során hangsúlyt helyeznek a színpadi gyakorlat megszerzésére is?

– Nagyon fontos sarokkő az előadó-művészet, a színpadi mozgás és a retorika. Ezeket a tantárgyakat úgy építettük fel, hogy az egyénre legyenek szabva, amelyhez csodálatos oktatók adták nevüket és tudásukat. Ezeket a módszereket mind saját tapasztalat útján, önismereti módszertanra építették fel. Igyekszünk bátorítani a diákokat, hogy találják meg a saját hangjukat, előadásmódjukat, hogy legyenek önmaguk. A közönség tudja, mi az, ami igaz, aki hiteles, és azt fogja szeretni, aki tud önazonos lenni.

– Az önazonosság volt a kulcs a korábbi generáció zenészeinél is. Ehhez képest a mai világ és persze a képzés is az átfogóbb képességekre épít, hogy egyszerre akár menedzselje is magát valaki. Hogy fér mindez össze?

– Ha megnézzük a hatalmas neveket, Jim Morrison, Janis Joplin vagy akár Jimi Hendrix: az az időszak nem mérhető össze a mostanival, mert máshogy lehetett hatni, érvényesülni. A ma fiataljainak elképesztő zajon kell átjutniuk, és nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek erőteljesen jelen az online térben. Ehhez pedig a zenész egyszerre lesz a tartalomgyártó, a fotós, a videóvágó, a szervező. Azt a mentalitást továbbadni, hogy a benned lévő potenciált juttassa kifejezésre, és ne a körülmények határozzák meg a zenészt. A megfelelési kényszer eredménye ugyanis a csonkolódás. Ha viszont a rendelkezésre álló eszközöket jól használod, kitartó vagy, akkor sikereket érhetsz el. A Petőfi Kulturális Ügynökség tevékenységeit is összehangoljuk a képzéssel, ez kiegészül az oktatási programokkal, tehetséggondozással, ezáltal egy nagyon erős pluszt is hozzá tudunk tenni a képzés víziójához.

– A közösségépítés is fontos szerepet játszik?

– Nekem régóta vágyam volt, hogy a különböző művészeti intézményekben tanuló tehetséges tanulókat összehozzuk, és olyan projekteket adjunk nekik, ahol egymást, egymás művészetét is megismerik. Azt remélem, ha egymásra találnak, akkor egészen elképesztő dolgok fognak majd születni. Mindezt szeretnénk megadni a mindenkori diák­jainknak, s ez nem ér véget a képzés hat félévével. Az a közösség, ami itt alakul, ezek a kapcsolatok, nagyon finom kelmévé tudnak válni, ami szép lassan körbe tudja ölelni a társadalmunkat, és tud nekünk adni egy olyan biztonságos közeget, amely mindennap hozzátesz az életünkhöz.

Borítókép: Póka Vanessza (Fotó: Bach Máté)