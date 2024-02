Yungblud, a Z-generáció hangja nyáron visszatér Budapestre

Legutóbbi albuma óta több dalt is megjelentett, a sort a júniusban érkezett Lowlife nyitotta, amely egy új korszakot jelent – vizuálisan, hangzásilag és kreatívan is – a művész számára, aki eddigre már kétségtelenül a Z-generáció hangjává vált és zenéjét arra használja, hogy egyesítse és erőt adjon a mai fiataloknak. A Lowlife is egy ilyen, lázadó himnusz, amelyben a kemény dallamok, súlyos basszusvonalak és a nyers, sebezhetőséget mutató szövegek keverednek. Ezzel Yungblud visszatért alternatív gyökereihez, amelyet az azóta megjelent olyan újabb dalok is bizonyítanak, mint a Bring Me The Horizon énekesével közös Happier vagy a Lil Yachty vendégszereplésével a napokban kiadott When We Die (Can We Still Get High?) is.

Borítókép: Yungblud (Forrás: Live Nation Hungary)