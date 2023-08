Yungblud: Megígérem, minden évben eljövök Magyarországra

A fiatal, mindössze huszonhat éves brit énekes nemcsak zenéje miatt, hanem kiáradó személyisége okán is kitűnik kortársai közül. A Yungblud néven ismertté vált Dominic Richard Harrison nyíltan vállalja hiperaktív figyelemzavarát: ugyan az iskolában ez nem könnyítette meg a dolgát, karrierjében mégis előnyt tudott kovácsolni problémájából. Dalai önmagunk felvállalásáról, hibáink elfogadásáról és az esendőségről szólnak. Mindezt pedig a különböző zenei stílusok üdítő egyvelegének segítségével teszi igazán lázadóvá, mégis szerethetővé és könnyen hallgathatóvá, táncolhatóvá: a punk, a rock és a pop keveredik karakteres vokáljával és a rappel.

Yungblud megmutatta a közönségnek, hogyan kell viselkedni a koncertjén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Yungblud 2019-ben is járt már a Sziget Fesztiválon, s habár nagy tömeget vonzott, akkor még nem a nagyszínpadon lépett fel. A szervezők viszont látták, hogy az énekes a hazai és a nemzetközi közönség számára is van annyira érdekes, hogy a fő előadók közé sorolják. Nemcsak zenéjével tarolt tegnap este, hanem energikus performanszával, színpadi jelenlétével is. A körülötte mozgó kamerákat aktívan használta, így nemcsak azokat tudta bevonni az élménybe, akik be tudták fúrni magukat a színpadot körülvevő óriási tömegbe, hanem azokat is, akik hátrébb álltak, és csak a kivetítőkön tudták figyelemmel kísérni a koncertet. Sokszor kinézett, beleénekelt a kamerába, s egy adott ponton el is vette az operatőrtől, hogy ő maga filmezze magát és a közönséget. Rajongóit többször is megénekeltette vagy éppen pogóra buzdította. Nem cáfolt rá hiperaktivitására: hihetetlen elánnal szaladgált és ugrált a színpadon, s többször is az első sor előtti kordonhoz merészkedett. Markáns hangját viszont nem befolyásolta a sok mozgás – énekhangja a műfajhoz mérten (punk-rock lévén nem ritkák a kiáltások és egyéb hangulatfestő elemek) tisztán szólt, sőt ha valaki a korábbi koncertjeit vagy azok felvételeit látta, ismeri, azt érzékelheti, hogy az évek során Yungblud egyre magabiztosabban szól élőben.

A közönségben olyanok is akadtak, akik Yungbludhoz hasonlóan fekete-fehér csíkos szerelésben jöttek (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)