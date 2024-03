Az integrációnak lehetnek áldásos előnyei

Baán László a rádióműsorban Csák János kulturális és innovációs miniszter hét eleji bejelentésére reagált, amely szerint Demeter Szilárd lesz a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és létrejön a Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központ, amely holdingszerűen működik majd. Alá fog tartozni a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Vendéglátóipari Múzeum is.

A Szépművészeti Múzeum igazgatója annak a véleményének adott hangot, hogy az integrációnak, bármilyen formában is történik, lehetnek áldásos előnyei és következményei, ha találni olyan közös pontokat, közös stratégiai célt, amikben ezek az intézmények együtt tudnak működni.

Szerinte az új holding hasonló ahhoz a vállalati modellhez, ahogyan a Szépművészeti Múzeum és Nemzeti Galéria intézményi átszervezése, illetve újraegyesítése történt.

– Bár a mienk egy más típusú, teljes integráció volt, a mostani pedig valóban egy holdingszerű működést jelent, talán leginkább a HUN-REN Kutatói Hálózathoz hasonítható, ahol az egyes intézményeken belül a tagintézmények megtartják az önállóságukat – önálló jogi személyként működnek tovább –, de van egy erőteljes központ – magyarázta.

Baán László kifejtette, hogy a közgyűjteményi központ névadója amúgy joggal és okkal lett Széchényi Ferenc, hiszen az működő intézmények közül a két legfontosabbat, a Magyar Nemzeti Múzeumot és az Országos Széchényi Könyvtárat ő alapította meg egy intézményként.

– A központ létrejöttét illetően tehát van egy történeti előkép, de ami igazán fontos – és ebben nagyon-nagyon meggyőző Demeter Szilárdnak az érvelése, ami egy olyan világos víziót és egy olyan izgalmas stratégiát vázolt föl, amely – valóban képes keretként működni ezen intézmények javára, amit a mindennapi működésükbe be lehet forgatni – emelte ki Baán László.

Az InfoRádió műsorában a Szépművészeti Múzeum igazgatója arról is beszámolt, hogy Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója előtt tisztelgő emlékkiállítással készülnek ősszel. A tárlaton Magyarországon még sosem látott műveket is bemutatnak, és arra is keresik a választ, hogyan lehetett Munkácsy Mihály a maga idejében világhírű, a 19. század legkeresettebb és egyben legjobban kereső művésze.

