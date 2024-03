Vitte a bankot a Dűne 2

A filmipar becslései alapján a produkció minimum 72-75 millió dollár nyitási bevételt hozhat, míg az első film ennek majdnem a felét, 40 milliót produkált hasonló időszakban. A Dűne 2 premierjének sikere azért is lényeges, mert a sci-fi zsánert viszonylag nehéz eladni a filmpiacon. Nyilván belejátszott a kasszasikerbe az is, hogy a film remek kritikákat kapott.

Austin Butler amerikai színész a sajtószobában tartott fotózáson, miután az Elvis című filmben nyújtott alakításáért átvette a legjobb férfi főszereplő díját a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a londoni Southbank Centre-ben 2023. február 19-én. Forrás: MTI/EPA/Tolga Akmen

Bár a Warner 65 millió dollárral is elégedett lett volna belföldön, nagyon úgy néz ki, hogy a 80-at is elérheti. A külföldi piacokon a gyártó 75 millióra számított, de elképzelhető, hogy ez a szám is jóval magasabb lesz majd.

A Dűne: Második részt a hétvégén 71 piacon mutatják be, már Magyarországon is vetítik a mozik.

Hollywood arra számít, hogy a pandémia és a sztrájkok miatt csúszó produkciók most elkezdenek jövedelmezni. A kieső bevételek miatt a moziknak csalódást okozott, hogy a gyártó Legendary stúdió tavaly őszről az idén télre halasztotta a film premierjét. Aggodalmuk nem igazolódott be, mivel így több idő jutott a Dűne 2 reklámozására. A kasszasikerhez egyébként nyilván hozzájárult a kiváló szereplőgárda is, hiszen

olyan sztárokat láthatunk a filmben, mint Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista és Charlotte Rampling.

A film további érdekességeiről a Világgazdaság oldalán olvashatnak részleteket.