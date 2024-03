Meghalt a Dirty Dancing slágerének előadója, Eric Carmen

Hetvennégy éves korában elhunyt Eric Carmen, a The Raspberries zenekar frontembere – bukkant rá a Világgazdaság. A zenészhez fűződik többek között az All By Myself, a Never Gonna Fall in Love Again és a Hungry Eyes című szám is, amely a Dirty Dancing betétdala.

A zenész halálát a felesége jelentette be, de annak körülményeit nem részletezte. A portál azt írja, a zenész a hétvégén halt meg, Eric Carmen zenéje évtizedeken át sokakat érintett meg, és öröksége maradandó lesz.

Kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét, miközben az óriási veszteségünket elgyászoljuk

– fűzték hozzá. Emlékeztetnek, hogy a Hungry Eyes nagy sikert aratott, 1987-ben került fel a zenei toplisták élére, és a Billboard Hot 100 negyedik helyére.