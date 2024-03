Szerdától kaphatók a jegyek a 2025-ös jubileumi koncertre

Az 1990-es megalakulást követő év végére meg is született a Republic Bódi László Cipő, Boros Csaba, Attila, Patai Tamás és Tóth Zoltán alkotta klasszikus felállása, amely több mint húsz évig osztozott a közös munka minden örömében, sikerében, feladatában. Számos szakmai elismerés, díj, megszámlálhatatlan arany-, platina- és gyémántlemez, valamint sláger fűződik a nevükhöz.

A koncertek első és utolsó dala mindig Cipő hangján csendül fel. Forrás: Broadway Event Közhasznú Nonprofit Kft.

A zenekar 2013. március 11-én érkezett karrierje legnehezebb időszakához. A zenész-dalszerző-énekes Bódi László Cipő halála egyszerre volt a Republic és egyben a hazai zenei élet tragédiája is.

Azóta 11 év telt el, de Boros Csaba, Patai Tamás, Nagy László Attila és Halász Gábor egy erős, megújult alkotói közösséget hoztak létre, mindezt úgy, hogy soha nem feledkeznek meg Cipőről. A koncertek első és utolsó dala mindig az övé, az ő hangja csendül fel, és ez így is marad. Sikerük azóta is töretlen, három stúdió- és két koncertalbum, rengeteg koncertfellépés is jelzi, hogy méltók a folytatásra.

Születésnapi nagykoncertjükön felcsendülnek majd az olyan nagy slágereik, mint a Repül a bálna, a Szeretni valakit valamiért, az Engedj közelebb, a Ha itt lennél velem, A 67-es út, a Kék és narancssárga, a Szállj el, kismadár, hogy csak néhányat említsünk.

De hallhatók lesznek olyan új slágerek is, mint a Rajzoljunk álmokat, az Élni jó, az Odavisz a szél, a Balatoni lányok, valamint egy vadonatúj, hivatalosan még meg sem jelent, Ki van a házban című dal.

A 2025. február 1-én az MVM Dome-ban tartandó koncert méltó összegzése lesz egy igazán szép jubileumnak, különleges látvánnyal és vendégekkel kiegészülve.