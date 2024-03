Szürreális világot teremtett

A közelmúltban a Kultúra.hu kérdésére így nyilatkozott a jelölésről:

Amikor megláttuk a látványterveket, és nekifogtunk őket megvalósítani, éreztük, hogy ütős lesz, majd amikor a stábtagok elképedve jöttek be a díszletbe, már tudtuk, hogy valami nagyon jót csináltunk. Jórgosz Lánthimosz rendező neve eleve garancia a minőségre. Két angol tervező, James Price és Shona Heath elképzelései alapján, de a saját ízlésünket latba vetve dolgoztunk.

Mihalek Zsuzsa amúgy tizenéves kora óta a filmiparban akar dolgozni, s amikor 1986-ban egy újsághirdetés révén berendezőgyakornok lehetett, nem habozott vállalni a lehetőséget. Nos, azóta kiderült, nagyon jó döntést hozott. Olyan feladatot kapott, amiben nemcsak világraszóló sikereket érhet el, de amiben őszintén el tud merülni. Legalább is ez a teljes belefeledkezés derül ki abból, hogy nemcsak egy-egy adott produkcióhoz kapcsolódva járja a bolhapiacokat, a galériákat, régiségkereskedéseket, mindenféle olyan boltokat, üzleteket, ahol egyedi tárgyakra bukkanhat, de két forgatás közben is be-bekukkant kedvenc boltjaiba, hátha talál valamit, aminek egyszer majd hasznát veheti. Még egy raktára is van, ahol negyvenéves pályafutásának mindenféle tárgyát felhalmozta.

A most Oscart nyert fekete humorú sci-fi vígjátékhoz azonban nem volt elég a hazai kínálat, sem a személyes rejtekhelyről elővarázsolható milliónyi tárgy. Mihalek Zsuzsa erről így nyilatkozott:

Amikor a forgatókönyvet olvastuk, szürreális világot képzeltünk el. Tudtuk, hogy nem lehet egyszerű berendezéssel megoldani a látványt, hanem valami nagyon különlegeset kell csinálnunk. Nem lett volna elég csak Magyarországról összeszedni a tárgyakat, ezért Prágából, Franciaországból, Németországból is hozattunk bútorokat, Indiából pedig például terítőt vagy Bécsből vázát.

A produkció kedvenc díszlete ez alkalommal bordélyházi enteriőr volt, mivel – ahogy mondta – csodálatos, dús, részletgazdag helyszín: minden kis tárgy, lámpa a helyén van benne.

Mihalek Zsuzsa nyilatkozataiból az is kiderül, hogy maximalista, mindig, minden körülmények között a legjobb díszletre törekszik. S ez az igényesség nemcsak a tervezett díszlet tárgyi jellegére vonatkozik, de a hitelességére is.

Az alkotó a forgatókönyv alapján megpróbál belehelyezkedni a személyek lelkébe, megpróbálja elképzelni, milyen lehet annak az embernek a világa, akihez a létrehozandó tér tartozik. Másfelől a korba, a kultúrába is beleássa magát, egyebek mellett olyan filmeket néz, amelyek inspirációt adhatnak.

A hazai produkciók közül főleg a forgatások jó hangulata miatt nagyon szerette a Made in Hungária, a Csinibaba és az Argo című filmeket, de részt vett a Kalózok, a Szamba, a Londoni randevú, a Werckmeister harmóniák című filmekben, illetve számos reklámfilmben. A Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók közül például az Atomszőke, valamint a Suszter, szabó, baka, kém című filmek díszleteit is ő készítette.

Mihalek Zsuzsa tíz éve dolgozik a budapesti Pioneer Film filmgyártó cégnél, szabadidejében kertészkedni és főzni szeret, és ha lehetősége adódik, utazik, de inkább olyan helyekre, amelyek repülővel két-három óra alatt elérhetők.

Borítókép: Mihalek Zsuzsa (Forrás: Kultúra.hu)