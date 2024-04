Abasár, harmadik királyunk rezidenciája – Aba Sámuel régészeti örökségéről tartottak konferenciát

Abasári ásatások – régen és most

A konferenciát dr. Csornay Boldizsár, az intézet tudományos főigazgató-helyettese nyitotta meg, aki elmondta, hogy az abasári az egyik legfontosabb régészeti feltárás az utóbbi években. Megemlítette, hogy régebben is folytak Abasáron kutatások, de szisztematikus feltárás nem történt. Hozzátette azt is, hogy még nem is létezett az intézet, amikor dr. Kásler Miklós már azt szorgalmazta, hogy érdemes lenne ezt a területet alaposabban megvizsgálni. Az MKI főigazgatója és tiszteletbeli elnöke betegsége miatt nem tudott eljönni a konferenciára, de egy videóüzenetben köszöntötte a közönséget és a kutatókat.

Dr. Kásler Miklós azt is hangsúlyozta, hogy az a céljuk, hogy Abasáron mindent abban a formában állítsanak helyre, amilyen a 11. században lehetett.

A teremben ott volt dr. Makoldi Miklós régész is, a MKI Régészeti Kutatóközpontjának régebbi vezetője.