Bolognában hódítanak a magyar gyerekkönyvek

A világ legfontosabb gyerekkönyves eseményét, a bolognai gyerekkönyvvásárt 61 éve rendezik meg, legfőbb célkitűzése, hogy évről évre új szintre emelje a gyerekirodalmat és a gyerekillusztrációt, valamint párbeszédet teremtsen, és helyet adjon a szakemberek tapasztalatcseréjének. Bologna Frankfurt és London mellett az egyik legfontosabb szakmai és a legnagyobb európai gyerekkönyves könyvvásár helyszíne. Az olasz nagyváros eseményén kizárólag gyerekkönyvek adás-vételére helyezik a hangsúlyt.

A bolognai könyvvásár az egyik legfontosabb Európában. Fotó: Bach Máté

A magyar stand minden évben lehetőséget teremt arra, hogy hazai kiadóink öt-öt könyvet ajánljanak, melyeket Kiadóink ajánlják címmel mutatnak be korosztályos bontásokban (0–6 év, 7–12 év, 12+). A könyveket a standfalakon is népszerűsíti a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ). Mindezek mellett a tavaly Hubby-díjat nyert művek is kiemelt helyet foglalnak el a bemutatáson. Az IBBY (International Board on Books for Young People) magyarországi szervezeteként működő, 2016-ban alakult Magyar Gyerekkönyv Fórumon díjazott műveket itt is megismerhetik a helyszínen érdeklődő nemzetközi kiadók.