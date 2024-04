Idén is megrendezik a hátrányos helyzetű, illetve a tehetséges gyermekekért a Kantharosz gálát

Idén április 4-én rendezik meg a Kantharosz jótékonysági gálát, aminek célja a rászoruló gyermekek, családok és a tehetséges fiatalok segítése. Az esemény Magyarország egyik legnagyobb jótékonysági borárverése és koncertje, az eddigi tizenegy alkalmon összesen több mint százmillió forint gyűlt össze a gyermekek életének jobbá tételére.

Az esemény előtti sajtótájékoztatón a szervezők elmondták, hogy az idei lesz az eddigi legnagyobb gála, mivel a jótékonysági gála idén nagyobb helyre költözött, a Győri Nemzeti Színházba, ahova 660 támogatói jegyet lehetett vásárolni.

A jótékonysági borárverés mellett nagy hangsúlyt kap a gálán a zene is, idén Orosz Zoltán harmonikaművész és a Győri Filharmonikus Zenekar fog fellépni.

A 2024-es Kantharosz gálára 44 pályázat érkezett, összesen 60 millió forint igénnyel, közülük 22 nyertest választottak ki, akik közül többen is a teljes pályázott összeget megkapják. De volt olyan is, aki a pályázott pénzösszegnél magasabb támogatást kapott. A gálán közönségszavazás is lesz, ahol három pályázót mutatnak be, közöttük a közönség választja ki, hogy ki kapja az ötszázezer forint támogatást – mondta el Szabó-Cseszneki Nikolett, a Győr Patrónus Lions Club elnöke.

Fotó: Kisalföld/Rákóczy Ádám

A Magyar Nemzet kérdésére Laczkovits-Takács Tímea, Győr alpolgármestere elmondta, hogy

Győr számára megtiszteltetés, hogy házigazdái lehetnek a Kantharosz gálának, hiszen itt az összefogás, a jótékonyság és a fiatal tehetségek, illetve rászorulók támogatása kapcsolódik össze.

– Ez egy jó példa, egy olyan példa, amit sokaknak kell követniük, illetve egy olyan jó ügy, ami már több mint tizenkét éve meghatározza a város mindennapjait is. Örülünk, hogy nemcsak mint házigazda, hanem mint támogatók is részt tudunk venni ebben – tette hozzá az alpolgármester.

A Magyar Nemzet a Kantharosz gála alapítóit is kérdezte a jótékonysági estről. Az egyik alapító, Tagai István a gála létrejöttéről elmondta, hogy hiányzott egy olyan esemény Győrben, ahol szórakozva lehet jótékonykodni.

A zene és a bor elválaszthatatlanok egymástól, ha ehhez hozzácsatoljuk a jótékonyságot, akkor összeáll a kép.

– mondta Tagai István. Hozzátette: „egy megbeszélés után arra jutottunk, hogy belevágunk, ebben partnerek voltak a Győri Filharmonikusok, nélkülük nem tudtuk volna ezt az eseményt létrehozni”.

– A gyerekek az a réteg, akik olyanok, mintha elfelejtettük volna őket, pedig igen is szükségük van a támogatásra,

ezt bizonyítja a beérkező pályázatok tömkelege – mutatott rá Tagai István arra, hogy miért a gyermekek vannak a gála középpontjában. Hozzátette: „rengetegen vannak hátrányos helyzetben, akik nem tudnak továbblépni az életükben, ehhez próbálunk mi segítséget adni”.

Egy másik alapító, Riegler Antal a Kantharosz gála növekedéséről és jövőjéről is beszélt:

Most léptünk egy nagyot, a Győri Filharmonikusok tereméből a gála a Győri Nemzeti Színházba költözött és reményeink szerint telt ház lesz az eseményen

– mondta, hozzátette: mindenféleképpen tovább kellett lépni, mivel kinőtte magát a rendezvény.

Szeretnének a várossal és a város vállalkozóival még komolyabb lépéseket is tenni, mert nagyon nagy lendület van van ebben a szervezetben. Idén is megmutatkozott, hogy

nagy a támogatottsága az eseménynek és ezt szeretnék mind a növekedésre fordítani

– hangsúlyozta Riegler Antal.

A gála mögött nemcsak társadalmi, de erős anyagi erő is van, a tavalyi gálán 23 millió forintos támogatási kerettel tudtak dolgozni,

idén talán még nagyobb kerettel, amit hasznosan a hátrányos helyzetű fiatalokra, családokra és a tehetséges ifjakra fognak fordítani

– hívta fel a figyelmet az alapító. Hozzátette: összességében az eddigi években több mint százmillió forinttal sikerült támogatniuk a fiatalokat.