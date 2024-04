Jazzfest Budapest: mutatjuk a féllépőket!

Zenétől hangos a város

A fesztivál a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része, programja a művész-kurátorok javaslatai alapján áll össze. A fesztivál kurátorai ismert hazai művészek, akik a nemzetközi jazzéletben is otthonosan mozognak: Lukács Miklós Liszt- és Erkel-díjas cimbalomművész, Borbély Mihály Kossuth- és Liszt-díjas fúvós művész, Oláh Krisztián Junior Prima díjas zongoraművész-zeneszerző és Mogyoró Kornél, többszörösen az év legjobb ütőhangszeres művészének választott jazz-zenész.

A JazzFest Budapestet 2022-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy ebben a városban is számos színpadon megszülessen ez a csoda, végre legyen Budapestnek is egy igazi, nemzetközi rangú jazzfesztiválja. Hiszünk ugyanis a valódi értékekben, az értékteremtésben. És hiszünk abban is, hogy az igazi kulturális értékeket nem maszatolhatja össze politika, közéleti viták tömkelege, a valódi kulturális értékek nem lehetnek sem jobb-, sem baloldaliak. A kultúra mindenkié, mindannyiunké.

– A zenére és azon belül a jazzre ez különösen igaz, hiszen az egész műfaj a nyitottságról, szabadságról, a be- és elfogadásról szól. Arról, hogy odafigyelünk a másikra, együttműködünk vele, tudjuk, mikor kell megszólalnunk, és azt is, hogy mikor kell csendben maradnunk, a háttérből segítve zenésztársunkat. Hogy az éppen akkor megszülető felhő a legszebb mintázatú legyen. A fesztivál alapításakor is az volt a célunk, hogy összefogásra ösztönözzük a szakmát, a szervezőket, a lehetséges koncerthelyszíneket és a zenészeket. Az összefogás az, ami erőt ad. Az induláskor 12, idén már 18 helyszínen szólal meg a jazz. Köztük számos különleges programhelyen és többször meglepő időpontban is – mondta el Kleb Attila alapító-igazgató.

Hajnali koncert, felszabadult ünneplés

A Jazzfest Budapest egy különleges hajnali koncerttel veszi kezdetét a Filozófusok kertjében április 27-én reggel 5 órakor, a négy kurátor közreműködésével. Többek között elhangzik itt egy olyan új mű is – Oláh Krisztián szerzeménye –, amelyet ezután minden fesztiválon továbbgondolnak majd a művészek, átadva a stafétát évről évre.

Ebben az esztendőben az európai jazzt helyezzük fókuszba, egyrészt az EU-hoz való csatlakozás 20. évfordulója miatt, másrészt pedig az igazán izgalmas dolgok most már egyre inkább ezen a kontinensen történnek. Az évfordulót egy különleges koncerttel ünnepeljük, Oláh Krisztián erre az alkalomra komponálta a Ludus Europae című művet, amelynek az ősbemutatójára április 30-án kerül sor 27 művész közreműködésével, valamint Snétberger Ferenccel és a SUB.LAB.PRO táncosaival a Merlin Színházban.

Előtte a Nemzetközi Jazznap alkalmából a Városháza parkban már délutántól kezdve szabadtéri koncertek lesznek, fellép Kjetil Mulelid Triója és a Nikol Bóková Quartet, majd sor kerül egy nagyszabású gálára a hazai jazzélet kiválóságaival, valamint a Kossuth- és Womex-életműdíjas Lakatos Mónika közreműködésével.