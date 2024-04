Mutasd meg, hol laksz és én megmondom, ki vagy!

Bekukkantani egy híres művész házába mindig izgalmas kísértés, esetükben ugyanis nem csak felületes szemlélődésről van szó. A különböző terek és berendezések olyan jelentéstarlamakkal töltődnek, amelyek könnyen feltárhatják az adott művész gondolatvilágának, pszichéjének érdekes részleteit. Elvis Presley le se tagadhatná, hogy igazi amerikai volt, Frida Kahlo vagy Salvador Dalí művészete pedig otthonaikban is visszaköszön.

Graceland – „Amerika legnagyobb otthona”, Elvis Presley és családja nyughelye is egyben Fotó: AFP/Mandel Ngan

Graceland – Elvis Presley háza

A király háza a megtestesült megalománia, a korinthoszi oszlopokkal díszített, gyarmati korszakot idéző Colonial-Revialel stílusú homlokzata azonban erről még nem sokat árul el. Elvis Presley szeretett otthonába belépve azonban olyan extravagáns dolgok fogadnak, mint a meditációs kert (az énekes szüleivel és lányával együtt itt van eltemetve) vagy a műfüves dzsungelszoba, a kiegészítők között pedig rengeteg aranyozott bútorral, méregdrága szőnyeggel, autókkal és két repülőgéppel is találkozhatunk. Elvis háza már negyven éve látogatható, és ma talán még inkább az amerikai álom és a fogyasztói kultúra ékes szimbóluma, mint korábban – Elvis pedig még halála után is globális szupersztár.

Charles Dickens-múzeumok

Charles Dickens számos házban élt, ezek közül a londoni Doughty Street 48. három évig szolgált a viktoriánus regényíró otthonaként, ma pedig múzeumként működik, Dickens szülőháza pedig szintén múzeumként látogatható Portsmouthban, ám az országban számos további múzeummal találkozhatunk még, melyek az író nevét viselik. Ezek közül is az író kedvelt nyaralóhelye, a tengerparti Broadstairs városa nyújta a legnagyobb élményt, ahol minden júniusban megrendezik a Dickens-fesztivált. Itt szintén egy múzeummá alakított ház fogadja a vendégeket, ami olyan emléktárgyakat őriz, mint Dickens írószekrénye és levelei.

A Dickens House Museum a tengerparti Broadstairs városában található. Fotó: Prisma Bildagentur/Universal Images Group/Getty Images

La Casa Azul – Frida Kahlo Múzeum

A „kék ház” Mexikó leghíresebb művészének otthonaként szolgált születésétől kezdve, még Diego Riverával kötött viharos házassága vagy a magyar származású Nickolas Muray-vel való románca közben is ragaszkodott a szülői házhoz. A Kahlo által kedvelt vibráló színekkel – kobaltkék, lazacrózsaszín, élénkzöld – festett ház 1958 óta múzeumként működik, a művész hagyatékának pedig része egy több mint 45 000 darabos gyűjtemény, amiben számos ikonikus festmény is megtekinthető, a rengeteg egyéb szépművészeti alkotás, a festőnő személyes tárgyai (könyvek, ruhák, fényképek) mellett.

Kahlo végső nyughelyére is itt bukkanhatunk rá: a konyhában, egy oltárszerű komódon áll az urnája.

A La Casa Azul ma is őrzi a Frida Kahlo hagyatékát. Fotó: AFP/Alfredo Estrella

Portlligat – Salvador Dalí Múzeum

Dalí maga építette a Portlligat-ban található otthonát, amely a művész egyetlen tartós lakhelyéül és műterméül is szolgált. A tengerparti ház csaknem 50 éven keresztül volt megbízható menedékhelye feleségével és állandó modelljével, Galával közösen. A művész házába belépve határozottan közelebb kerülhetünk a szürrealizmus megértéséhez, a látnivalók között szerepel egy óriási fehér tojás, amely egy vörös cserepes tetőn egyensúlyoz, olvadó vagy perspektívát elhajlító szerkezetek, és egy óriási plüssmackó is – mintha csak egy álomban járnánk.

ötven éven keresztül volt Salvador Dalí és felesége menedékhelye a tengerparti fehér ház Fotó: Getty Images/Franco Origlia

Rue Cambon – Coco Chanel főhadiszállása

Listánkon kisebb kakukktojás Coco Chanel birodalmának főhadiszállása, mivel a dizájner sosem aludt itt (így az épületből a hálószoba is hiányzik), éjszakára a Ritzben bérelt luxuslakosztályt. Mindennapi életét azonban a Rue Cambon 31-es szám alatt rendezte be, és leginkább valamilyen kincstárhoz hasonlít: a legkülönfélébb történelmi korokból találunk itt értékes műtárgyakat (Egyiptom, Kína, Görögország, Itália) és könyveket, amiket XVIII. századi francia bútorok, barokk csillárok és tükrök, illetve kortárs darabok formáltak ízlésesen eklektikussá.

Coco Chanel sosem aludt a 31-es szám alatt, de itt töltötte a legtöbb időt Fotó: Getty Images/Marc Piasecki

Brook Street – Händel és Hendrix lakása Londonban

A tipikus londoni, mayfair stílusú, takaros Brook Street rögtön két híres zenész lakhelyét is rejti, igaz bő kétszáz év választja el egymástól őket, és aligha találhatnánk meghökkentőbb párosítást a barokk klasszikus zenésznél és a rocksztárnál. George Frideric Händel 36 éven keresztül élt a 25-ös szám alatt, egészen haláláig, míg Jimmy Hendrix 1968-ban költözött a szomszédos 23-as szám alá, és élt ott egészen két évvel később bekövetkező, kábítószer-túladagolás okozta haláláig. Hendrix lakása rengeteg személyes tárgyat is felvonultat, és berendezéseit is meghagyták, Händel részlege ellenben hagyományos múzeumként szolgál a látogatók részére.

A fehér Händel, míg a másik épület Hendrix része volt Forrás: Handel Hendrix House

Forrás: BBC, Vogue