A főszereplő színész tragikus halála miatt újra kellett forgatni Az évszázad csalását

Március 13-ától látható Magyarországon Az évszázad csalása című izgalmas francia sorozat a Direct One csatornán és a Direct Now alkalmazásban. A valós eseményeken alapuló 12 részes szériát a francia üzletember, Arnaud Mimran és két társa botránya ihlette. A három bűnöző 2008-ban minden idők egyik legnagyobb csalássorozatát hajtotta végre, amikor megcsapolták az EU Overgreen nevű szén-dioxid-kvótapiacát. A filmbeillő akcióval elképesztő összeget kaszáltak, a legóvatosabb becslések szerint is legalább egymilliárd eurót. A történelembe Az évszázad csalása néven bevonult történetből 2018-ban könyv született, nem sokkal később elkezdődött a 12 részes sorozat forgatása is.

Az évszázad csalása főszerepét Niels Schneider vette át. Forrás: Direct One

A főszerepet, Jérôme Attias (Mimranon alapuló) karakterét a modellként és színészként egyaránt sikeres francia sztár, Gaspard Ulliel kapta. Ulliel a legtöbbek számára leginkább a Hannibál ébredése című filmből lehet ismerős, ahol a fiatal Hannibal Lectert kellett eljátszania, de ő formálta meg a divattervező Yves Saint Laurent-t is a róla szóló 2014-es filmben. A munka tehát elkezdődött, már számos jelenetet felvett a stáb, amikor tragédia történt: Ulliel síelés közben olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy 2022. január 19-én, alig 37 évesen meghalt. A forgatást, amelyből még 84 nap hátra lett volna, azonnal felfüggesztették.

Az események az egész stábot sokkolták. A rendező, Xavier Giannoli az első napokban arra gondolt: abbahagyja az egészet és leállítja a forgatást, nem készíti el a sorozatot.

Végül meggondolta magát. Világossá vált, hogy egy megoldás van: új főszereplőt kell találni. Giannolinak ekkor jutott eszébe Niels Schneider, aki alkalmasnak mutatkozott arra, hogy átvegye Ulliel szerepét. Schneider csak néhány évvel volt fiatalabb Ullielnél, ugyanannak a színészgenerációnak a tagja, ismerték is egymást, sőt dolgoztak is már együtt. A színész a felkérést követően egy hét gondolkodási időt kért a rendezőtől. Ulliel halála felidézte benne bátyja szintén tragikus elvesztését, de Giannoli azt mondta neki: a halál és a tragédia ellenére is folytatniuk kell a munkát.

Schneider végül elvállalta a szerepet, és – mint láthatjuk – kiválóan formálta meg Attias karakterét, bár az első forgatási napok 2022 áprilisában rettentő nyomasztóak voltak. Ulliellel ugyanis majdnem egyforma magasak és alkatúak voltak, így átalakítás nélkül vehette fel a szerephez készült ruhákat. A gyászoló kollégák azonban segítették, az egyik gengsztert, Fitoust alakító Ramzy Bedia és a nyomukba szegődő Simon Weinachtert megformáló Vincent Lindon is kedves szavakkal bátorította.

A jelenetek egy részét természetesen újra kellett forgatni Schneiderrel, a munka végül 2022. október 22-én fejeződött be, egy évvel később mutatta be a Canal+, hazánkban pedig hétfőn debütált.