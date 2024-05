James Bond-lány az évszázad csalásában

Még a sokat látott nyomozók is megdöbbentek, amikor feltárultak előttük a Párizstól Tel-Avivig ívelő csalássorozat részletei 2009-ben. Az örökölt és házasság útján szerzett mesés vagyonát fénysebességgel pazarló örökifjúból és két pitiáner bűnöző társából álló bandatagok arra szövetkeztek, hogy megcsapolják az Európai Unió Overgreen nevű szén-dioxid-kvótapiacát. Offshore cégek komplikált hálózatán keresztül adták-vették a kvótákat, amely biznisszel a legóvatosabb becslések szerint is egymilliárd eurót kerestek. Az évszázad csalása nemcsak az európai történelembe vonult be mint az egyik legjobban kigondolt, óriási összegeket megmozgató bűntett, de az is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy képernyőre termett sztoriról van szó.

Olga Kurilenko A Quantum csendjében mutatkozott be James Bond partnereként. Forrás: Themoviedb.org

A történetből a francia Canal+ csatorna készített 12 részes sorozatot, amely hazánkban május 13-án debütál a Direct Now alkalmazásban és a Direct One csatornán.

A főszerepekben egytől egyig remek színészeket láthatunk, a banda egyik tagját, a gazdag, aranyifjú kereskedőt, Jerome Attiast Niels Schneider formálja meg – akit számos filmből ismerhetünk, például a Képzelt szerelmeinkből vagy a magyar Rossz versekből –, társait, a két kisstílű bűnözőt, Fitoust Ramzy Bedia, Boulit pedig David Ayala alakítja.

Régi ismerősként üdvözölheti a filmrajongó közönség a modell-színésznő Olga Kurilenkót, aki legemlékezetesebb alakítását A Quantum csendje című Bond-filmen játszotta, Daniel Craig oldalán.

Ugyancsak ő játszotta az egyik főszerepet a 2014-es November Man című filmben Pierce Brosnan, illetve a Feledésben Tom Cruise és Morgan Freeman mellett.

Az évszázad csalásában a színésznő Juliát, Attias szeretőjét alakítja, aki egykori modellként, táncosnőként és szoft pornósként igazi botránymágnes. Múltjából adódóan Julia mindenhol rendelkezik kapcsolatokkal, beleértve az olasz maffiát is, amely szerepet kap még a történet későbbi részében is.

A sorozat – A Wall Street farkasa című filmhez hasonlóan – kiváló példa arra, hogy gyakran a valóság a legjobb forgatókönyvíró: a nagyszabású csalás akkora hullámokat keltett, hogy hatására Franciaországban és az EU-ban is módosítani kellett a jogszabályokat, elvéve a jövőbeli bűnözők kedvét attól, hogy megpróbálják leutánozni a triumvirátus akcióját.