Ma 75 éves a legendás rockénekes

Billy Joelt legtöbben csak Piano Manként emlegetik az egyik legnagyobb slágere után. A zenészcsaládba született gyermek édesapja klasszikus zongorista volt, így nem csoda, hogy ő maga is egészen korán elkezdett ismerkedni a hangszerrel. Zenei karrierjét a híres zenekar, a The Beatles hatására kezdte el: a brit zenészcsapat Ed Sullivan Show-ban látott fellépése ösztönözte őt a saját zenei útjának elindításában, mely nem is akárhogyan sikerült.

Billy Joel fellépett a 66. Grammy-gálán (Fotó: AFP/Valerie Macon)

Billy Joel szólókarrierje

Habár a rockénekes karrierjének hajnalán számos bárban lépett fel és különféle formációkban kipróbálta magát, mégis a szólókarriert választotta. Első lemeze 1971-ben jelent meg, majd 1973-ban a meghatározó lemezkiadó, a Columbia szerződött vele – a Piano Man című albuma annyira sikeres lett, hogy sokan mai napig is csak Piano Manként emlegetik őt.

Az évek során sorra jelentek meg albumai és számos siker kísérte útját – lemezei és dalai toplistákra kerültek, illetve a Grammy-díjak sem kerülték el, sőt. Összesen öt alkalommal zsebelte be a zenei élet legnagyobb kitüntetését különféle kategóriákban.

Könnyűzenei mérföldkő

Egy, a kereskedelmi forgalomba szánt CD-k gyártásához kapcsolódó mérföldkő és Billy Joel munkássága összekapcsolódik.

Az új médium megváltoztatta a zenefogyasztási és zenekiadási szokásokat.

A Philips gyárban az 1980-as évek elején készült első CD az 52nd Street című album volt, mellyel egyidőben került forgalomba a Sony CDP 101, mely a világ első CD-lejátszója.

Magánélete

Billy Joel eddig négyszer nősült, az 1970-es évek óta pedig depresszióval küzd és öngyilkosságot is kísérelt meg. Történetének megosztásával igyekszik segíteni másokon.

Díjak

Billy Joel útját számos elismerés és díj kísérte. Többek közt 1999-ben a rock and roll halhatatlanjai, 2001-ben pedig a dalszerzők halhatatlanjai közé került be, sőt, életműdíjat vehetett át az American Music Awardson és a 2000-es évek elején csillagot is kapott a Hollywood Boulevard-on.