Ökofesztivál a Tisza-tó partján

A Boglya Feszt szervezőinek évek óta dédelgetett tervünk volt egy közösségi ökoprogram megszervezése a Tisza-tó partján. Szeretnék, ha a Boglya Feszt minden évben a Tisza, a Tisza-tó szerelmeseinek találkozóhelye lenne. Emellett céljuk az, hogy a Tisza-tó északi települései is figyelmet, lehetőségeket kapjanak a bemutatkozásra a többi, már ismertebb Tisza-tavi település mellett.

Hamisítatlan falusi környezetben rendezik meg a fesztivált. Forrás: Boglya Feszt



Zenei programok

A fiatalokat megcélzó fesztivál elengedhetetlen részét képezik az olyan zenei előadók, akiket szívesen hallgat a nagyvárosokból ellátogató ifjú közönség.

A háromnapos fesztiválon a Dorogma Vendégház átváltozik zenei portává. Itt ad koncertet többek között Ferenczi György és a Rackajam, a Hakumba, cserihanna vagy a Puli zenekar. Lesz slam poetry bemutató és jön a Bélaműhely is.

Helyi mesterségek bemutatkozása

A művészeti vonalat számtalan olyan program színesíti, amelyen a fesztiválra látogató közönség betekintést nyerhet – sőt mi több, részesévé válhat – a térség mindmáig élő mesterségeinek. A hagyományőrző foglalkozásokon kipróbálható például a kosárfonás és a csipkeverés, a gyékénykötés, a fazekas mesterség, a csuhézás.

Kulináris, művészeti és közösségi események

A falusi programok szerves részét képezik olyan tevékenységek, amelyek a mindennapi vidéki életbe engednek betekintést. A vendégek részt vehetnek portalátogatásokon, házitészta-készítésen, de a közösségi főzésbe is bekapcsolódhatnak, hiszen vízen kelt kalácsot vagy krumplilángost nem mindennap készít az ember.

Fiataloknak és gyerekkel érkezőknek egyaránt hatalmas élményt nyújt az ártéri élménytraktorozás, művészeti foglalkozások, de garantált kikapcsolódással kecsegtet a Játszóház Projekt egésznapos társasjátékprogramja is, akik idén önálló portával várják a társasjátékok kedvelőit.

Ökoszemlélet

A hagyományos kismesterségek, de az újrahasznosítás is helyet kap a portán, amelyet tevékenységként is kipróbálhatnak a fesztiválra ellátogatók. Ökológiai témájú előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel is készülünk.