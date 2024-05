Sisitől a kommunistákig: készül a Kastély, Bán Mór izgalmas történelmi regénysorozata

2024. május 31-én a Hitel Kiadó gondozásában megjelenik Bán Mór, a Hunyadi-sorozat szerzőjének új, epikus történelmi regénysorozatának első kötete – közölte a kiadó a Magyar Nemzettel.

A regény történetének helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély, más néven Grassalkovich-kastély Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter

Regénysorozat a királyi kastélyról

Együttműködési megállapodást kötött a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója, Ujváry Tamás, Bán Mór író és Kárpáti Csaba, a Hitel Kiadó ügyvezetője a most készülő, nagyszabású Kastély című regénysorozat szakmai támogatására. A történelmi regények piacán egyedülálló sikerű Hunyadi-sorozat szerzőjének új vállalkozása a gödöllői Grassalkovich-kastély száz évét dolgozza fel olvasmányos, epikus formában.

A regénysorozat hősei a kastély urai és szolgái. A szolgák száz éven keresztül ugyanazok – az apák átadják helyeiket fiaiknak, az anyák lányaiknak – a szobalányok, inasok, kertészek, uradalmi intézők mindig maradnak, míg a kastély urai a történelem viharaiban folyton változnak.

Királyok, hercegek, grófok, idegen megszállók, tábornokok, kommunisták és nácik – a kastély száz esztendeje megtestesíti a magyar történelem minden fordulatát.

Sisivel kezdődik a Kastély története

Mint Bán Mór elmondta, a Kastély ötlete évekig érlelődött benne: – Több mint tíz évvel ezelőtt Szolnokon Harcsa Béla barátomnak áradoztam az éppen akkor futó Downton Abbey című tévésorozatról, amely egy angliai kastély XX. századi történetét mutatja be, az urak és szolgák szempontjait is kiemelve. Béla barátom megjegyezte, hogy éppen olvasott egy izgalmas cikkösszeállítást a Rubiconban a gödöllői kastélyról. Na, ott aztán csakugyan érdekes dolgok történtek! A homlokomra csaptam: hát persze… És már meg is született az epikus sorozat terve – fejtette ki az író.

Bár Mór szerint a Kastély című regénysorozat kicsiben leképezi a magyar történelmet, hiszen Gödöllőn forgószínpad-szerűen vonult fel minden és mindenki: királyok, hercegek, grófok, kommunisták, burzsoák. Az első kötetek Sisi, vagyis Erzsébet királyné korában játszódnak, amikor Ferenc Józseffel nászajándékba megkapták a pazar szépségű kastélyt.

Jövőre jön a folytatás

A történet főhősei azonban az egyszerű emberek, a személyzet tagjai lesznek, inasok, kertészek, komornyikok, szakácsok, akik egész életükben igyekeztek legjobban elvégezni a feladatukat, ám közben a fejük fölött egy expresszvonat sebességével száguldott végig a történelem. A főszereplő Monostory Dénes lesz, egy inas, aki kitalált szereplő, de sok valós figura élete inspirálta történetét: először komornyik, majd főkomornyik lesz. Éppen száz évet él 1848-tól 1948-ig, csecsemőként még Kossuthot hallgatja anyja karján, felnőttként már Kun Bélát, és még azt is megéli, hogy Sisi királyné gyönyörű kastélyát orosz laktanyává züllesztik.

– Erről a korszakról évtizedeken át hazugságokat lehetett csak hallani. A szovjetek nem felszabadítók voltak – elkergették a fasiszta hordát, de a kommunista horda a nyakunkon maradt. Ez a magyarság egészének nem felszabadulás volt, hanem brutális megszállás, gyilkosságok, nemi erőszak és fosztogatás hosszú hónapokon keresztül. Ami főhősünk sorsát illeti, megdöbbentőnek tartottam önmagában azt a tényt, hogy egyetlen, hosszú magyar emberöltő csakugyan Kossuthtól Rákosiig terjedhetett ki

– mondta Bán Mór.

A Kastély-sorozat a Hitel Kiadó gondozásában jelenik meg, akárcsak Bán Mór másik története, A fekete sereg. A Kastély második kötete jövőre jelenik meg Az egyetlen címmel, és az író várhatóan megírja a Grassalkovich-korszak egy másik legendás eseményét, Mária Terézia látogatását is. Ezenkívül a könyvekhez kapcsolódóan a kastély szakembereivel szeretnének készíteni egy aloldalt is, ahol a regények, kisregények történelmi hátterét teszik még plasztikusabbá. A következő könyvekben pedig QR-kódos továbblépési lehetőségként videós tartalmakkal is találkozhatnak majd az olvasók.