Visszanyúlt a múltba a Ladánybene 27

– A történet oda vezethető vissza, hogy a kezem ügyébe keveredett egy 1990-es koncertünk felvétele, és kicsit rám tört a nosztalgia. Nagyon mozgalmas, mondhatni forradalmi éveket éltünk akkoriban, a zenekar a megalakulást követően néhány év alatt jutott el az ismertségig. Még nem is reggae-t játszottunk, hanem skát – tájékoztatott róla Bodnár Tibor, az LB27 vezetője, gitárosa.

A Ladánybene 27 a Campus fesztiválon 2021. július 21-én Debrecenben Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Molnár Péter

Hozzáfűzte, szerette volna, ha az akkori időszak felvételeit is rögzítik profi körülmények között, és a projektre tavaly sikeresen pályáztak a Nemzeti Kulturális Alapnál.

A zenekar az 1987–1990 közötti felállásában rögzítette az anyagot, a mai tagok közül hárman – Bodnár mellett Hertelendi „Rasta” István basszusgitáros és László M. Miksa énekes – már akkor a Ladánybene 27-ben zenéltek, mellettük Szarka Sándor (billentyűs hangszerek), Tary Zsolt (szaxofon), Tóth Gábor (gitár, basszusgitár, ének) és Árokszállási Tamás (dob) szerepelt az akkori csapatban. Közülük egyedül utóbbi nem tudott ott lenni a régi dalok rögzítésén, őt az LB27 jelenlegi ütőse, Hertelendi Anna helyettesítette.

– Az akkori csapatból csak Szarka úr nem zenél, de nagy örömmel csatlakozott hozzánk újra. Tóth Gabi Tádé jó ideje ismét ott van az együttes környékén, dalokat, szövegeket írt nekünk. Három dalban egy másik korábbi tag, a később a Besh o droM-ba került Barcza Gergő fújta a szaxofont a lemezen. Első szaxisunk, Tary Zsolt Svájcban él, de ő is velünk lesz a lemezbemutatón – sorolta Bodnár Tibor.

Kitért arra, hogy ez a Menekülés című lemezen hallható anyag az első, 1991-ben megjelent nagylemez előtti évek termése, amikor az LB27 számos tehetségkutatón szerepelt sikerrel, és alapvetően még a ska stílust képviselte.

– A számok közül csak néhány jelent meg az elmúlt évtizedekben. Az Új ska felkerült a zenekar első, 1991-ben megjelent lemezére, a Hol a gibbon? a II-es albumra, a címadó Menekülés az 1994-es koncertanyagon hallható. A műsor ma is vállalható, nem hangszereltük át a dalokat, inkább dokumentáltunk. Örömteli játék volt visszanyúlni a vidám, vicces számokhoz, amilyen például a Schneider úr, a Kicsi Joe, a Filmsztár vagy a Próbababa, három szerzemény pedig előrevetíti a zenekart ismertté tevő reggae stílust, amely ma is a sajátunk – fejtette ki a zenekarvezető.

A régi műsor május 9-én a Kobuci Ska Jam esten lesz hallható, színpadra lép az LB27 régi és mai felállása is.

Az album addigra megjelenik CD-n, az azon szereplő dalokon kívül elhangzik több újabb ska nóta, néhány Madness-sláger (One Step Beyond, Night Boat to Cairo), egy Bob Marley-szám, vendégként színpadra lép a Fals zenekar vezetője, Tokár Frédi és a hazai ska élet ismert arca, Szalay Szabolcs „Szasza”. A Kobuci Ska Jam társfellépője a Super Starsky lesz.

Bodnár Tibor végül elmondta, hogy a jövőre negyvenéves zenekar 2025-ben különleges koncertekre készül, emellett Bob Marley-ről is megemlékeznek, aki nyolcvanéves lenne.

A roots reggae stílust képviselő Ladánybene 27 1985-ben alakult. Az 1991-es debütáló lemez – rajta a Rastafari – volt az első magyar reggae-album, azóta tizennégy anyagot készítettek; a legutóbbi, a Szavak-színek-hangok 2020-ban jelent meg. A csapat a kezdetektől szervez nyaranta reggae-tábort; utóbbi 1999 óta fesztivállá nőtte ki magát.