A szépség és az optimizmus évadára invitálja a közönséget a MÁV Szimfonikus Zenekar

Örömteli és megtisztelő a zenekar számára, hogy újra üdvözölheti a legendás zongoraművészt, Elisabeth Leonskaját, valamint a karmesteri pulpituson Thomas Sanderlinget, aki Sosztakovics négy darabjának magyarországi bemutatóját vezényli a zeneszerző halálának 50. évfordulója tiszteletére. Ismét találkozhat a MÁV Szimfonikusok közönsége a világklasszis Gustav Rivinius gordonkaművésszel, Ránki Dezső zongoraművésszel és Baráti Kristóf hegedűművésszel, de megismerhetik Maxim Rysanov brácsaművészt is, aki karmesterként lép pódiumra. Ezenkívül Eötvös Péter Hárfaversenyének magyarországi bemutatóján – amellyel a zeneszerző emléke előtt tiszteleg a zenekar – szólistaként köszönthetjük Xavier de Maistre-t, akinek a szerző a művet ajánlotta. Csak néhány név a MÁV Szimfonikusok kiváló vendégművészei közül, akikkel olyan koncerthelyszíneken találkozhat a közönség 2024 szeptemberétől, mint a Müpa, a Zeneakadémia, a Festetics-palota – áll az együttes sajtóközleményében. Mint írják, a zenekar rendszeres hangversenyeinek további helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme, az Eötvös10, a Budapest Jazz Club és a MÁV Szimfonikus Zenekar székháza.

Farkas Róbert, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. Fotó: Steirer Máté

A MÁV Szimfonikus Zenekar munkáját Farkas Róbert vezető karmester mellett olyan elismert művészek segítik hosszú évek óta, mint Kobajasi Kenicsiró tiszteletbeli vendégkarmester, (akivel sikeres nemzetközi karrierje indulásának 50. évfordulóját és a zenekarral kölcsönös barátságát felejthetetlen koncertekkel ünnepelte Budapesten 2024. május 24–25-én), továbbá Csaba Péter, Takács-Nagy Gábor és Kesselyák Gergely állandó vendégkarmesterek, akikkel az új évadban is találkozhat a közönség.

Szépség és optimizmus

Farkas Róbert, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere a szépség és az optimizmus évadára invitálja a közönséget.

A szeptemberi nyitóhangversenyen, a Zeneakadémián Haydn Királynő szimfóniájának szépsége mellett Ravel erotikával fűtött remekművei, a Sherezádé dalainak álomvilága és a Boléro feltartóztathatatlan áradása fogják közre Debussy A tenger című, szimfonikus költeményét. Az est szólistája Deniz Uzun mezzoszoprán lesz, akit a hazai közönség a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny különdíjasaként ismerhetett meg.

Októberben, szintén a Zeneakadémián vezényli Sosztakovics Ünnepi nyitányát, mely a szerzőtől megszokott iróniával szemben optimizmussal teli, továbbá a fiatal Králik Abigél hegedűművész tolmácsolásában hangzik el Szymanovszki 2. hegedűversenye, mely a lengyel Tátra népzenéjének örömteli hangzásvilágából épül fel. Csajkovszkij 6., Patetikus szimfóniája pedig méltó befejezése lesz a koncertnek.

Az idei év novemberében visszatérő vendégszólista lesz Elisabeth Leonskaja zongoraművész, akinek művészetét a mérték, az őszinteség és a nyitottság határozza meg. Külön öröm, hogy a Müpában két Mozart-zongoraversenyt is játszik a fiatal generáció kivételes tehetségei közé tartozó Berecz Mihállyal. Az est másik fénypontja Richard Strauss Imígyen szóla Zarathustra című grandiózus alkotása, amelyet Nietzsche írása ihletett és amelyet áthat a természet tisztaságának és a lélek fejlődésének szépsége.

Az új évben, 2025 februárjában Eötvös Péter zeneszerző emléke előtt tiszteleg a MÁV Szimfonikus Zenekar, akinek Concerto Grosso című csellóversenyének 2023-as magyarországi bemutatója után most a Hárfaversenyét is megismerheti a hazai közönség a MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenyén.

Az est szólistája Xavier de Maistre, akinek a szerző a művet ajánlotta. A megemlékezéshez méltó párosítást kínál Stravinsky Chant funèbre című műve, végezetül pedig Mozart Jupiter szimfóniája által megérezheti a közönség a szomorúságból való felemelkedés erejét.

2025 tavaszán, május 29-én a Zeneakadémián, a lodzi Arthur Rubinstein Filharmónia Kórussal ad közös koncertet a MÁV Szimfonikus Zenekar, amelyen Penderecki, Górecki és Lukaszewski darabjai mellett Johannes Brahms Német requiemje is felcsendül. Ez a requiem a katolikus liturgiával ellentétben a protestáns szellemiséget követve nem a halottakért mondott miseként, hanem az élők vigasztalásaként értelmezhető, az egész művet áradó optimizmus hatja át.

Beethoven összes szimfóniája szerepel a MÁV Szimfonikusok 2024/25-ös évadában, Takács-Nagy Gábor vezényletével

Takács-Nagy Gábor már hegedűművészként és kamaramuzsikusként is Beethoven műveinek alázatos interpretálását tekintette fő céljának, és ezt az attitűdöt folytatja karmesterként is. Köztudott, hogy a világban minden jelentős karmester létrehozta a maga Beethoven-szimfónia-sorozatát. Mindegyikőjüket megihlette ennek a bámulatos sorozatnak a szellemisége, mindegyikükben feltámadt a közlési vágy, hogy megmutassák, mit jelentenek nekik ezek a csodálatos remekművek.

Takács-Nagy Gábor, a MÁV Szimfonikus Zenekar állandó vendégkarmesetere először vállalkozott arra, hogy elvezényelje Beethoven összes szimfóniáját a Verbier Festival Zenekarával.

A zenei anyag 2023-ban lemezen is megjelent a világhírű kiadó, a Deutsche Gramophone Gesellschaft gondozásában, The Beethoven Journey címmel.

Örömteli és szenzációs, hogy a 2024/25-ös évadban a MÁV Szimfonikus Zenekarral közönség előtt is előadja mind a kilenc szimfóniát Budapesten a Zeneakadémia nagytermében és a Müpában, ötestés hangversenysorozatban.

Minőségi hangversenyek minden korosztálynak

A MÁV Szimfonikus Zenekar törzsközönségét évtizedek óta (1947-től) a bérlettel rendelkezők alkotják. Számukra és ehhez a közösséghez tartozni vágyók számára online már elérhetők az új évad bérletei!

A MÁV Szimfonikusok népszerű bérletes koncertjei a 2024/2025-ös évadban: Szőke Tibor-mesterbérlet (Müpa), Erdélyi Miklós-bérlet (Zeneakadémia), Lukács Miklós-bérlet (Zeneakadémia), Festetics-bérlet (Festetics-palota), Unokák és nagyszülők hangversenyei (Magyar Nemzeti Múzeum – Díszterem, Eötvös10).

A gyermekek zenei nevelésére is nagy hangsúlyt helyez a MÁV Szimfonikus Zenekar. Nagy érdeklődés kíséri, ezért dupla előadásokkal folytatódnak a 2024/25-ös évadban is a legkisebbeknek (1-3 éves korcsoport) a mesékkel, mondókákkal színesített Búgócsiga koncertek, amelyeken először találkoznak a picik az élő zenei hangzással. A játékos foglalkozásokat a MÁV Szimfonikus Zenekar székházában, a Péceli u. 2. szám alatt tartják, Székely Edit zenepedagógus, a zenekar fuvolaművészének vezetésével.

Ugyancsak Székely Edit vezeti a Budapest Jazz Clubban a Zene-Tér-Kép című hangszerbemutató koncertsorozatot óvodások, kisiskolások számára (3–8 éves korig). A program vetítéssel és gyermekdalokkal tarkított ismeretterjesztő foglalkozás, amelyen az ifjú közönség sok mindent megtudhat a hangszerek, hangszercsoportok történetéről, használatáról, hangzásáról olyan kamarazenei műveken keresztül, amelyekben a kiválasztott hangszerek kapják a főszerepet. A Zene-Tér-Kép koncertek egyedi időpontokban vidéken, például Bölcskén a Szent András Kastély szervezésében, Budapesten az Újpesti Önkormányzat szervezésében is látogathatók.

Az idén harmincéves Unokák és nagyszülők hangversenyeire az általános iskolás korú gyerekek (7–14 éves korig) nagyszüleik kíséretében érkeznek, ahol megtapasztalják, milyen gyönyörű a szimfonikus zenekari hangzás, és megismerik a klasszikus zeneirodalom remekműveit. A befogadóképességükhöz alkalmazkodó műsorban a zene megértését szakértő műsorvezető is segíti.

A MÁV Szimfonikus Zenekar az új évadban is folytatja a tehetséggondozást.

Bemutatja fiatal szerzők műveit, valamint fellépési lehetőséget biztosít pályakezdő hangszeres szólistáknak és előadóművészeknek. Az új évadban például megismerheti a közönség a korosztályában minden hazai zongoraversenyt megnyert, mindössze 12 éves Váray Domonkost, továbbá Nagy Sándor József és Sütő Illés csellistákat, akik a MÁV Szimfonikus Zenekar csellóművészének, Dávid Krisztinának a növendékei, valamint bemutatkoznak majd a zenekar szólistáiként Sólyomi Pál klarinétművész növendékei, Takács Rebeka és Herr Benedek is. De találkozhatnak a hangversenyeken olyan feltörekvő karmestertehetségekkel is, mint Teremi Dárius, és a szintén ígéretes dirigensi jövő előtt álló, Bécsben élő Sugár Nátán.

A MÁV Szimfonikus Zenekar workshopokat és mesterkurzusokat is szervez neves karmesterek és szólisták vezetésével. Büszkeséggel tölti el a zenekart, hogy idén 10. alkalommal kerül sor a Nemzetközi Jorma Panula Karmesterkurzusra, amelyre a világ minden tájáról jelentkeznek a fiatal karmesterek. A kurzusra 2024. augusztus 21–26-ig kerül sor, és nyilvános gálakoncerttel ér véget.

A zenekar a Liszt Ferenc Zeneakadémia végzős opera és karmesteri diplomahangversenyein, továbbá Szenthelyi Miklós hegedűművész növendékeinek koncertjein is rendszeresen közreműködik.