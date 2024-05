Május utolsó hétvégéjén ismét jön a Múzeumok majálisa

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) 27. alkalommal rendezi meg az ország legnagyobb múzeumi seregszemléjét, a Múzeumok majálisát az ICOM múzeumi világnap alkalmából a hagyományok, szokások, örökség jegyében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával. Csaknem nyolcvan múzeum mutatkozik be és készül ajándékokkal, programokkal. Az idén színes színpadi műsorral, neves fellépőkkel, gyermekprogramokkal, családi programokkal, tárlatvezetésekkel, kézműves vásárral is várják az érdeklődőket.

A Múzeumok majálisa nyolcvan intézményt mutat be (Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum/Jaksity Iván)

A majális az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című programsorozat egyik nyitóprogramja is. Az 1100 éves magyar kultúra a maga színességével, tizenhárom nemzetiségével és mindazzal a tájegységi sajátosságával, ami a Kárpát-medencében megjelenik, világviszonylatban is egyedülálló. Ezt a sokszínűséget mutatja be a Múzeumok majálisa is, ahová az ország minden pontjáról érkezik közgyűjtemény, kultúrstratégiai intézmény.

Újra lesz Tudássétány, amelyet végigjárva a látogatók ajándékokkal gazdagodhatnak. A programfüzetben megjelölt múzeumok játékai során pecséteket gyűjthetnek, amelyekért cserébe átvehetik a napi ötszáz ajándékcsomag egyikét. Műtárgyspektrum címmel közösségi installáció is látható lesz a kiállító múzeumok gyűjteményi darabjaiból az újrahasznosítás, az átalakulás és fenntarthatóság jegyében.

Szombaton a megnyitót az Év múzeuma díjátadó követi 11 órától, majd 12 óra után koncertek következnek. Fellép a Zabszalma és a Drazsé gyerekzenekar, a Pénzügyőr Zenekar, a Szelid zenekar, a Jóvilágvan és a Blahalouisana.

A vasárnapot 10 órakor a Bóbita gyerekzenekar indítja, amelyet Elek Ányos Bőröndmesék című gyerekműsora követ, 14 órától a Pénzügyőr zenekar népzenei formációja debütál, majd a Tulpa zenekar és a Lilium acoustic műsora látható.

Ezt követően a Hakumba zenekar lép fel, a napot a Kerekes Band zárja. A vasárnapi programban stand-up előadások is helyet kaptak.

A múzeumban szombaton és vasárnap 10 órakor indul a Hagyományok és hiedelmek nyomában című családi kincskereső játék. Tíz óra harminc perckor kezdődik az Apróságokkal a Múzeumkertben! című program és a Bíborban, bársonyban, gyöngyös koszorúban című családi tárlatvezetés.

Mindkét napon lesz tárlatvezetés a Magyar Menyasszony kiállításon, a Minden sikeres nő mögött...

A 19. század nagyasszonyai című programon a magyar történelem legérdekesebb nőalakjaival ismerkedhetnek meg a látogatók, a Test-történetek Rómából című eseményen az ókori szépségideálról lesz szó.

Vasárnap Restaurálás testközelből: Vadászat és szerelem a Seuso-kincsen címmel szerveznek programot. Simon Boglárka színművész közreműködésével rendezik meg a Csak egy pillanat volt című programot, és lesz plakáttörténeti séta is. Mindkét napot A nemzet múzeuma című épülettörténeti séta zárja. Szombaton és vasárnap a múzeum római belső udvarában szakmai programokat is szerveznek.